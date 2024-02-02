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Пермяк стал победителем Первенства России по конькобежному спорту среди юниоров

Пермяк стал победителем Первенства России по конькобежному спорту среди юниоров

2 февраля 2024, 09:53
Фото: предоставлено тренером Романа Накрошаева / properm.ru
В Москве проходит первенство России среди юношей и девушек 18-19 лет по конькобежному спорту.

Пермяк Роман Накрошаев стал победителем на дистанции 5000 м и серебряным призёром на дистанции 1500 м. Он тренируется под руководством заслуженного тренера России Виктора Сивкова в составе сборной России и тренера сборной Пермского края Алексея Сивкова.

По словам его тренеров, Роман — сильнейший стайер среди юношей России на длинной дистанции. В 2023 году Роман был на масс-старте победителем, но это тактическая дисциплина, выиграть золото на дистанции — значит, что ты лучший.

Тренер Алексей Сивков был очень взволнован, это его первый спортсмен, достигший такого результата. По словам тренера, победа стала возможна благодаря работе всей команды, администрации спортшколы «Орленок», родителей и тренеров.

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