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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Будет ли северное сияние в Пермском крае в феврале 2024 года

Пермякам рассказали, удастся ли полюбоваться северным сиянием в феврале

2 февраля 2024, 06:15
Фото: fusionbrain.ai

Будет ли северное сияние в Пермском крае в феврале 2024 года

Редкое и прекрасное явление возникает, когда происходят мощные вспышки на Солнце.

Вероятность, что северное (полярное) сияние придет в Пермский край, мала. Как сообщил корреспонденту Properm.ru руководитель пермского астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук, сейчас особых прогнозов на месяц нет. Северное сияние может появиться, если возникнет вспышка на Солнце.

Этой зимой северное сияние в Прикамье можно было увидеть как минимум 1 и 18 декабря. Кроме того, прогнозировалось и появление астрономического явления 22 декабря, но наблюдатели замечали, что его не было видно.

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#Пермь#Космос#Северное сияние
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