Пермякам рассказали, удастся ли полюбоваться северным сиянием в феврале

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Вероятность, что северное (полярное) сияние придет в Пермский край, мала. Как сообщил корреспонденту Properm.ru руководитель пермского астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук, сейчас особых прогнозов на месяц нет. Северное сияние может появиться, если возникнет вспышка на Солнце.
Этой зимой северное сияние в Прикамье можно было увидеть как минимум 1 и 18 декабря. Кроме того, прогнозировалось и появление астрономического явления 22 декабря, но наблюдатели замечали, что его не было видно.