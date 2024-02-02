Полиция провела обыск в центре бухучета, подведомственного мэрии Перми

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Перми оперативники одного из подразделений ГУ МВД по Пермскому краю провели обыск помещений МКУ «Центр бухгалтерского учета и обслуживания», подведомственного городской администрации. По сообщению 59.RU, визит МВД связан с возможными махинациями во время выплат премий работникам.
Как указывается, руководство учреждения выплачивало людям завышенные премии, а после требовало сдавать все обратно. Сумма выплат составляла от восьми до 13 тыс. рублей на одного человека. Деньги сотрудники возвращали под угрозами организации лишить их вознаграждений навсегда.
25 января полиция изъяла документы организации и допросила работников. Правоохранительные органы при содействии департамента образования проводят проверку.