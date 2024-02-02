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Полиция провела обыск в центре бухучета, подведомственного мэрии Перми

Полиция провела обыск в центре бухучета, подведомственного мэрии Перми

2 февраля 2024, 07:31
Фото: 1MI
Сотрудникам учреждения выплачивали завышенные премии, после чего просили вернуть обратно денежные средства.

В Перми оперативники одного из подразделений ГУ МВД по Пермскому краю провели обыск помещений МКУ «Центр бухгалтерского учета и обслуживания», подведомственного городской администрации. По сообщению 59.RU, визит МВД связан с возможными махинациями во время выплат премий работникам.

Как указывается, руководство учреждения выплачивало людям завышенные премии, а после требовало сдавать все обратно. Сумма выплат составляла от восьми до 13 тыс. рублей на одного человека. Деньги сотрудники возвращали под угрозами организации лишить их вознаграждений навсегда.

25 января полиция изъяла документы организации и допросила работников. Правоохранительные органы при содействии департамента образования проводят проверку.

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#Мвд#Пермь#Проверка#Документы#Премии#Махинации#Бухучет
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