Полиция провела обыск в центре бухучета, подведомственного мэрии Перми

Как указывается, руководство учреждения выплачивало людям завышенные премии, а после требовало сдавать все обратно. Сумма выплат составляла от восьми до 13 тыс. рублей на одного человека. Деньги сотрудники возвращали под угрозами организации лишить их вознаграждений навсегда.