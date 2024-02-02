Получил медаль «За спасенье погибавших». На СВО убили нефтяника из Пермского края

На СВО был убит 47-летний военный из Пермского края. Илья Тютин родился в Осе, закончил местный техникум по специальности «Ветеринария», но всю жизнь работал в нефтяной отрасли. За работу был дважды награжден благодарственными письмами, сообщает администрация Осинского округа в социальных сетях.