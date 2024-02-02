Получил медаль «За спасенье погибавших». На СВО убили нефтяника из Пермского края

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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Updated Сегодня, 03:24
На СВО был убит 47-летний военный из Пермского края. Илья Тютин родился в Осе, закончил местный техникум по специальности «Ветеринария», но всю жизнь работал в нефтяной отрасли. За работу был дважды награжден благодарственными письмами, сообщает администрация Осинского округа в социальных сетях.
В сообществе «Некролог г. Оса» пишут, что мужчина отправился на СВО по контракту. 31 декабря 2023 года его наградили медалью «За спасенье погибавших», 16 января он был убит в бою. Прощание с ним пройдет утром 2 февраля в Осе.