Потеплеет до –1°C. Стало известно, какая погода ждет пермяков в выходные

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Выходные в Пермском крае будут разнонаправленными в погодной сфере. Суббота будет достаточно тёплой, но в воскресенье температура воздуха опустится, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».
В субботу, 3 февраля, температура воздуха Перми поднимется до –1°C. В среднем по региону ожидается –1…–6°C, на севере и северо-востоке края будет холоднее. Облачно, пройдет небольшой снег.
В воскресенье, 4 февраля, ночью температура воздуха опустится до –7…–12°C, днем потеплеет до –5…–10°C. Без особых осадков.