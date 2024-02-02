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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Потеплеет до –1°C. Стало известно, какая погода ждет пермяков в выходные

Потеплеет до –1°C. Стало известно, какая погода ждет пермяков в выходные

2 февраля 2024, 16:06
Фото: properm.ru
Воскресенье будет более холодным, чем суббота.

Выходные в Пермском крае будут разнонаправленными в погодной сфере. Суббота будет достаточно тёплой, но в воскресенье температура воздуха опустится, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 3 февраля, температура воздуха Перми поднимется до –1°C. В среднем по региону ожидается –1…–6°C, на севере и северо-востоке края будет холоднее. Облачно, пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 4 февраля, ночью температура воздуха опустится до –7…–12°C, днем потеплеет до –5…–10°C. Без особых осадков.

#Общество#Прогноз погоды#Погода#Прогноз
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