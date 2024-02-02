Приставы взыскали штраф с участников перестрелки в пермском бизнес-центре

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Приставы рассказали о взыскании штрафов с участников потасовки в кальянной «Мята lounge» в бизнес-центре Green Plaza. Инцидент произошел еще летом 2021 года. Компании не понравился один из парней, находящихся в заведении. Беседа закончилась дракой, но их разняли сотрудники кальянной.
Позже проигравший позвонил своему отцу и попросил приехать, чтобы разобраться. Вместе с отцом приехал и его знакомый. В итоге случился новый конфликт, который перерос в перестрелку. Родственник избитого пермяка начал стрелять из травматического пистолета. Потерпевший получил пулевые ранения грудной клетки, ушиб мозга и другие травмы. После потасовки нападавших задержали в одном из баров.
В итоге с отца и сына было решено взыскать 600 и 300 тыс. рублей соответственно. Осужденные выплатили эти деньги после того, как к ним обратились приставы.