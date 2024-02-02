Приставы взыскали штраф с участников перестрелки в пермском бизнес-центре

Позже проигравший позвонил своему отцу и попросил приехать, чтобы разобраться. Вместе с отцом приехал и его знакомый. В итоге случился новый конфликт, который перерос в перестрелку. Родственник избитого пермяка начал стрелять из травматического пистолета. Потерпевший получил пулевые ранения грудной клетки, ушиб мозга и другие травмы. После потасовки нападавших задержали в одном из баров.