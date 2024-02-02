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Updated Сегодня, 12:30

Проект филиала «Азот» «Лица завода. Золотой фонд» в числе лучших в ПФО

Проект филиала «Азот» «Лица завода. Золотой фонд» в числе лучших в ПФО

2 февраля 2024, 12:28
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
В конкурсе приняло участие более 120 работ из 14 регионов Приволжского федерального округа.

Проект филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ „Лица завода. Золотой фонд“ вошел в топ XIII Региональной премии в области развития общественных связей „Серебряный Лучник“ — Приволжье» в номинации «Корпоративные коммуникации».

В этом году в конкурсе приняло участие более 120 работ из 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО). В шорт-лист премии вошли 28 проектов из Нижегородской, Самарской и Кировской областей, Пермского края и Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, а также других регионов. При отборе проектов эксперты учитывали их значимость для общества и креативность, оригинальность замысла и его реализации, диапазон коммуникационных инструментов и достижение заявленных целей. Защита проходила в Нижнем Новгороде.

Главная цель совместного проекта HR и PR служб филиала «Азот» «Лица завода. Золотой фонд» — повышение престижа наставничества среди сотрудников предприятия и привлечение работников в систему наставничества.

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

— Наша система наставничества уже признана на всероссийском уровне как одна из лучших. Этот конкурс подтвердил важность проводимой нами работы. Проект объединил ряд мероприятий, организованных в филиале «Азот» в Год педагога и наставника. Рассказ о деятельности наставников предприятия — это дань уважения их труду и вкладу. Уверен, что мы смогли донести мысль о том, что люди — не только звено в технологической цепочке предприятия, но и «душа завода» — его главная ценность.
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