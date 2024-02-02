Проект филиала «Азот» «Лица завода. Золотой фонд» в числе лучших в ПФО

В этом году в конкурсе приняло участие более 120 работ из 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО). В шорт-лист премии вошли 28 проектов из Нижегородской, Самарской и Кировской областей, Пермского края и Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, а также других регионов. При отборе проектов эксперты учитывали их значимость для общества и креативность, оригинальность замысла и его реализации, диапазон коммуникационных инструментов и достижение заявленных целей. Защита проходила в Нижнем Новгороде.