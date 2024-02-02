Прокуратура начала проверку обстоятельств пожара в ИК-9 в Соликамске

Пожар локализован в 14:50, никто не пострадал и не погиб. На момент пожара никаких производственных работ в цехе не производилось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. В 15:14 пожар ликвидирован, до прибытия подразделений из здания самостоятельно эвакуировался один человек.