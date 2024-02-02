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Прокуратура начала проверку обстоятельств пожара в ИК-9 в Соликамске

Прокуратура начала проверку обстоятельств пожара в ИК-9 в Соликамске

2 февраля 2024, 16:51
Фото: прокуратура Пермского края
Пожар произошел сегодня в промучастке колонии

Усольская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях начала проверку в связи с пожаром производственного здания на территории исправительной колонии N 9 в Соликамске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации возгорание произошло промучастке в цехе по изготовлению сувенирной продукции.

На место выезжал спецпрокурор Евгений Баязитов. В результате надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение техники безопасности и правил пожарной безопасности на производстве. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сообщение об инциденте поступило сегодня в 11:12. К месту пожара были направлены 45 человек личного состава и 14 единиц техники от РСЧС Пермского края. На момент прибытия первого подразделения установлено задымление на втором этаже здания производственного участка.

В 14:05 при проверке чердачного помещения выявлено горение скрытых очагов, огонь распространился на кровлю здания. Площадь горения увеличилась. Предварительная площадь пожара — 1,2 тыс. кв. м.

Пожар локализован в 14:50, никто не пострадал и не погиб. На момент пожара никаких производственных работ в цехе не производилось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. В 15:14 пожар ликвидирован, до прибытия подразделений из здания самостоятельно эвакуировался один человек.

#Происшествия#Пожар#Колония#Прокуратура#Соликамск
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