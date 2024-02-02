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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

С 1 февраля в России проиндексированы десятки социальных выплат

С 1 февраля в России проиндексированы десятки социальных выплат

2 февраля 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney
Маткапитал за первого ребенка вырос до 630 тыс. рублей.

С февраля 2024 года в России проиндексированы более 40 социальных выплат на 7,4%. Повышение должно положительно повлиять на жизни более 20 млн граждан РФ. Больше денег станут получать инвалиды, ветераны боевых действий, участники ВОВ — эта категория россиян дополнительно к пенсии получает ежемесячную денежную выплату.

Маткапитал также вырос на 7,4%. За первого ребенка будут выплачивать 630 тыс. рублей, при рождении второго должна прийти доплата в 202 тыс. рублей. Если семья не использовала часть маткапитала до февраля, то он также будет проиндексирован.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций устанавливают каждый год с 1 февраля. Он формируется исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

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