Стало известно, когда в здании бывшего ВКИУ откроют гостиницу

Проект по реконструкции здания под четырехзвездочную гостиницу по адресу ул. Окулова, 4 в Перми в январе получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Сейчас, по данным минтуризма, ведется работа по подготовке конкурсной документации для определения исполнителя строительно-монтажных работ. В ближайшее время ожидается получение разрешения на строительство объекта.