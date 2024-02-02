Стало известно о гибели 44-летнего пермяка в зоне СВО перед Новым годом

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Власти Кудымкарского округа рассказали о гибели 44-летнего военного из Пермского края на специальной военной операции. Евгений Кетов родился 15 декабря 1979 года в деревне Захаровка, отучился в лесотехнической школе в Кудымкаре. В 2000 году его призвали на срочную службу в армию. В 2002 году начал работать в колхозе имени Кирова.
В зону спецоперации мужчина решил отправиться в сентябре 2023 года. Был убит 27 декабря. Прощание с ним состоится 2 февраля.
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