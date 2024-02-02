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Стало известно о гибели 44-летнего пермяка в зоне СВО перед Новым годом

Стало известно о гибели 44-летнего пермяка в зоне СВО перед Новым годом

2 февраля 2024, 03:40
Фото: vk.com/kudymkar_officially / 1MI
Обстоятельства гибели чиновники не уточняют.

Власти Кудымкарского округа рассказали о гибели 44-летнего военного из Пермского края на специальной военной операции. Евгений Кетов родился 15 декабря 1979 года в деревне Захаровка, отучился в лесотехнической школе в Кудымкаре. В 2000 году его призвали на срочную службу в армию. В 2002 году начал работать в колхозе имени Кирова.

В зону спецоперации мужчина решил отправиться в сентябре 2023 года. Был убит 27 декабря. Прощание с ним состоится 2 февраля.

СВО России на Украине продолжается с февраля 2022 года. Сроков ее завершения нет.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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