Стало известно о гибели 44-летнего пермяка в зоне СВО перед Новым годом

Власти Кудымкарского округа рассказали о гибели 44-летнего военного из Пермского края на специальной военной операции. Евгений Кетов родился 15 декабря 1979 года в деревне Захаровка, отучился в лесотехнической школе в Кудымкаре. В 2000 году его призвали на срочную службу в армию. В 2002 году начал работать в колхозе имени Кирова.