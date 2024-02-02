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Суд взыскал долги с предпринимателя из Пермского края, оскорбившего мобилизованных

Суд взыскал долги с предпринимателя из Пермского края, оскорбившего мобилизованных

2 февраля 2024, 04:41
Фото: соцсети бизнесмена
Роман Оснадчук продал бизнес и уехал из РФ в прошлом году.

С березниковского бизнесмена Романа Оснадчука взыскали долги за коммунальные услуги и товары. ООО «Тымлатский рыбокомбинат» получит 119 тыс. рублей с предпринимателя, ПАО «Т Плюс» — 21,2 тыс. рублей, ООО «Березниковская водоснабжающая компания» — 4 тыс. рублей. На судебные решения обратило внимание издание URA.RU.

Роман Оснадчук в прошлом году был оштрафован за оскорбление мобилизованных на 45 тыс. рублей при максимальном штрафе в 50 тыс. рублей. Это произошло из-за появившегося в социальных сетях ролика, на котором мужчина оскорблял мобилизованных во время пьяной посиделки.

Штрафом все не ограничилось, бизнесу Оснадчука начали мешать — поджигали торговые точки, громили магазины. Он продал бизнес, жилье, а затем уехал из РФ.

Оштрафованный за оскорбления мобилизованных предприниматель из Березников продает дом и бизнес
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