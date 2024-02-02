Суд взыскал долги с предпринимателя из Пермского края, оскорбившего мобилизованных

Роман Оснадчук в прошлом году был оштрафован за оскорбление мобилизованных на 45 тыс. рублей при максимальном штрафе в 50 тыс. рублей. Это произошло из-за появившегося в социальных сетях ролика, на котором мужчина оскорблял мобилизованных во время пьяной посиделки.