Суд взыскал долги с предпринимателя из Пермского края, оскорбившего мобилизованных

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
С березниковского бизнесмена Романа Оснадчука взыскали долги за коммунальные услуги и товары. ООО «Тымлатский рыбокомбинат» получит 119 тыс. рублей с предпринимателя, ПАО «Т Плюс» — 21,2 тыс. рублей, ООО «Березниковская водоснабжающая компания» — 4 тыс. рублей. На судебные решения обратило внимание издание URA.RU.
Роман Оснадчук в прошлом году был оштрафован за оскорбление мобилизованных на 45 тыс. рублей при максимальном штрафе в 50 тыс. рублей. Это произошло из-за появившегося в социальных сетях ролика, на котором мужчина оскорблял мобилизованных во время пьяной посиделки.
Штрафом все не ограничилось, бизнесу Оснадчука начали мешать — поджигали торговые точки, громили магазины. Он продал бизнес, жилье, а затем уехал из РФ.