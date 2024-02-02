Свердловский район Перми частично останется без воды. Где пройдут отключения

Завтра, 3 февраля, с 9:00 до 22:00, сотни пермяков останутся без воды. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» будут проводить ремонтно-восстановительные работы — устанавливать новый водопроводный колодец. Вокруг существующего колодца ранее обнаружили дефекты задвижки, также у него частично разрушилась кирпичная кладка.