properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

В Свердловском районе Перми отключат холодную воду в субботу 3 февраля

Свердловский район Перми частично останется без воды. Где пройдут отключения

2 февраля 2024, 11:47
Фото: fusionbrain.ai

В Свердловском районе Перми отключат холодную воду в субботу 3 февраля

Пермяков просят сделать запасы воды.

Завтра, 3 февраля, с 9:00 до 22:00, сотни пермяков останутся без воды. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» будут проводить ремонтно-восстановительные работы — устанавливать новый водопроводный колодец. Вокруг существующего колодца ранее обнаружили дефекты задвижки, также у него частично разрушилась кирпичная кладка.

В пресс-службе компании просят жителей краевой столицы сделать необходимый запас воды. Без водоснабжения останутся дома по улицам:

  • Героев Хасана, 10а, 30, 32;
  • Смирнова, 9, 10 (школа);
  • Комсомольский проспект, 71, 73, 82, 83, 81, 85, 87, 75, 77, 79, 92, 94, 96, 91, 98;
  • Соловьева, 9а, 10а (детский сад), 9, 11, 12, 14;
  • Чкалова, 32, 38, 38а, 30, 30 корпус 2;
  • Куйбышева, 79, 88, 86, 94, 108, 110, 112;
  • Клары Цеткин, 1, 2, 3, 5;
  • Коминтерна, 4, 6, 7,8, 9, 11.
Читайте также:
Церковь, школа и многоэтажки. Где в Перми отключат воду в ближайшие дни?Десятки домов в центре Перми останутся без воды из-за повреждения сетейТри района Перми останутся без водоснабжения на этой неделе
#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
Подпишитесь
Жизнь без интернета накануне выборов. Или с легкой грустью о местной политике
Сегодня, 13:12
Пермский краевой суд взыскал с бывших застройщиков 646 миллионов рублей
Сегодня, 12:17
В МЧС поделились подробностями пожара в соликамской исправительной колонии
Сегодня, 10:40
Бывший министр культуры Прикамья предложил наказывать за склонение к абортам
Сегодня, 09:04
«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит по делам о загрязнении почвы на сумму больше 400 млн рублей
Сегодня, 07:15