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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

У министра культуры Пермского края появится новый заместитель

У министра культуры Пермского края появится новый заместитель

2 февраля 2024, 12:35
Фото: properm.ru
Информации о том, кто может стать новым статс-секретарем главы минкульта, пока нет.

В Министерстве культуры Прикамья появилась должность статс-секретаря. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на указ губернатора Пермского края от 1 февраля.

Введенное изменение в законе подразумевает увеличение общего количества заместителей министра культуры. На данный момент у министра ведомства Аллы Платоновой два заместителя — Елена Колчанова и Вера Рябкова.

В пресс-службе министерства корреспонденту Properm.ru сообщили, что информации о возможной кандидатуре на должность статс-секретаря пока нет.

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#Пермский край#Министр культуры#Заместитель#Статс-секретарь
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