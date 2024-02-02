У министра культуры Пермского края появится новый заместитель

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Министерстве культуры Прикамья появилась должность статс-секретаря. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на указ губернатора Пермского края от 1 февраля.
Введенное изменение в законе подразумевает увеличение общего количества заместителей министра культуры. На данный момент у министра ведомства Аллы Платоновой два заместителя — Елена Колчанова и Вера Рябкова.
В пресс-службе министерства корреспонденту Properm.ru сообщили, что информации о возможной кандидатуре на должность статс-секретаря пока нет.