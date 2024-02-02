У министра культуры Пермского края появится новый заместитель

Информации о том, кто может стать новым статс-секретарем главы минкульта, пока нет.

В Министерстве культуры Прикамья появилась должность статс-секретаря. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на указ губернатора Пермского края от 1 февраля. Введенное изменение в законе подразумевает увеличение общего количества заместителей министра культуры. На данный момент у министра ведомства Аллы Платоновой два заместителя — Елена Колчанова и Вера Рябкова. В пресс-службе министерства корреспонденту Properm.ru сообщили, что информации о возможной кандидатуре на должность статс-секретаря пока нет. Читайте также: Бывший министр культуры Прикамья предложил наказывать за склонение к абортам Кандидат на пост председателя краевой КСП успешно прошел собеседование в Москве