Ушла в школу и не вернулась. В Перми ищут 16-летнюю девочку с пирсингом в носу

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Перми пропала девушка 16 лет Ксения Шмураткина. Школьница была одета в чёрную короткую куртку, шапку-бандитку, брюки и бежевые ботинки-берцы. На вид подростку 14-16 лет, рост 160 см, среднее телосложение, чёрные волосы до плеч, глаза голубые, в перемычке между ноздрями пирсинг, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» во ВКонтакте .
«Ксения Шмураткина вышла из дома в Орджоникидзевском районе 18 января около 8.20. Родителям она сказала, что направляется в школу. Домой девочка не вернулась. На связь с близкими она выходила в последний раз 25 января», — рассказали «АиФ-Пермь» в отряде.
По настоящее время ее местонахождение неизвестно. Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам: 8 (922)-345-67-02 или 112.