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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Ушла в школу и не вернулась. В Перми ищут 16-летнюю девочку с пирсингом в носу

Ушла в школу и не вернулась. В Перми ищут 16-летнюю девочку с пирсингом в носу

2 февраля 2024, 13:06
Фото: properm.ru / Поисковый отряд ПрикамьеПоиск
В настоящее время ее местоположение неизвестно. Поиски продолжаются.

В Перми пропала девушка 16 лет Ксения Шмураткина. Школьница была одета в чёрную короткую куртку, шапку-бандитку, брюки и бежевые ботинки-берцы. На вид подростку 14-16 лет, рост 160 см, среднее телосложение, чёрные волосы до плеч, глаза голубые, в перемычке между ноздрями пирсинг, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» во ВКонтакте .

«Ксения Шмураткина вышла из дома в Орджоникидзевском районе 18 января около 8.20. Родителям она сказала, что направляется в школу. Домой девочка не вернулась. На связь с близкими она выходила в последний раз 25 января», — рассказали «АиФ-Пермь» в отряде.

По настоящее время ее местонахождение неизвестно. Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам: 8 (922)-345-67-02 или 112.

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#Пермь#Школьница#Девочка#Пропажа#Пирсинг#ПрикамьеПоиск
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