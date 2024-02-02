В Александровске возбуждено дело о хищении денег руководством местного «Водоканала»

27 декабря прошлого года под одним из постов информационного центра СК РФ депутат Александровской думы Мария Пендурова рассказала о ситуации. Она сообщила, что неустановленные лица из числа руководителей МКП «Вильва — Водоканал» похищают доходы от сдачи муниципальных жилых помещений по договорам социального найма. Известно, что наниматели своевременно оплачивают жилье, но сведения о поступлении средств не вносятся в бухгалтерскую документации. Поэтому невозможно узнать, на что тратятся деньги. По данным Марии Пендуровой, органы следствия и прокуратуры не ответили на ее обращение с информацией о хищении денег в 2019–2023 годах. Депутат рассказала, что речь идет о сумме более 1 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».