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В Александровске возбудили дело о хищении денег руководством «Водоканала»

В Александровске возбуждено дело о хищении денег руководством местного «Водоканала»

2 февраля 2024, 10:09
Фото: 1MI

В Александровске возбудили дело о хищении денег руководством «Водоканала»

Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о хищении доходов от сдачи муниципального жилья в наем в Александровске. В СУ СК России по Пермскому краю проведена процессуальная проверка, сообщают в информационном центре федерального СК.

27 декабря прошлого года под одним из постов информационного центра СК РФ депутат Александровской думы Мария Пендурова рассказала о ситуации. Она сообщила, что неустановленные лица из числа руководителей МКП «Вильва — Водоканал» похищают доходы от сдачи муниципальных жилых помещений по договорам социального найма. Известно, что наниматели своевременно оплачивают жилье, но сведения о поступлении средств не вносятся в бухгалтерскую документации. Поэтому невозможно узнать, на что тратятся деньги. По данным Марии Пендуровой, органы следствия и прокуратуры не ответили на ее обращение с информацией о хищении денег в 2019–2023 годах. Депутат рассказала, что речь идет о сумме более 1 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».

Затем депутату в СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что в ходе проверки не был обнаружен состав преступления. Органы отказались возбуждать уголовное дело.

Александр Бастрыкин дал указание главе регионального следственного управления Денису Головкину возбудить уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ и подготовить доклад о ходе и результатах его расследования. Центральный аппарат СК России взял исполнение указания на контроль.

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