В Александровске возбуждено дело о хищении денег руководством местного «Водоканала»

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о хищении доходов от сдачи муниципального жилья в наем в Александровске. В СУ СК России по Пермскому краю проведена процессуальная проверка, сообщают в информационном центре федерального СК.
27 декабря прошлого года под одним из постов информационного центра СК РФ депутат Александровской думы Мария Пендурова рассказала о ситуации. Она сообщила, что неустановленные лица из числа руководителей МКП «Вильва — Водоканал» похищают доходы от сдачи муниципальных жилых помещений по договорам социального найма. Известно, что наниматели своевременно оплачивают жилье, но сведения о поступлении средств не вносятся в бухгалтерскую документации. Поэтому невозможно узнать, на что тратятся деньги. По данным Марии Пендуровой, органы следствия и прокуратуры не ответили на ее обращение с информацией о хищении денег в 2019–2023 годах. Депутат рассказала, что речь идет о сумме более 1 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».
Затем депутату в СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что в ходе проверки не был обнаружен состав преступления. Органы отказались возбуждать уголовное дело.
Александр Бастрыкин дал указание главе регионального следственного управления Денису Головкину возбудить уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ и подготовить доклад о ходе и результатах его расследования. Центральный аппарат СК России взял исполнение указания на контроль.