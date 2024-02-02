В МЧС поделились подробностями пожара в соликамской исправительной колонии

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В МЧС рассказали подробности пожара в исправительной колонии №9, находящейся на ул. Лесной поселок города Соликамска. Сообщение об инциденте поступило сегодня в 11:12. К месту пожара были направлены 45 человек личного состава и 14 единиц техники от РСЧС Пермского края. На момент прибытия первого подразделения установлено задымление на втором этаже здания производственного участка.
В 14:05 при проверке чердачного помещения выявлено горение скрытых очагов, огонь распространился на кровлю здания. Площадь горения увеличилась. Предварительная площадь пожара — 1,2 тыс. кв. м.
Пожар локализован в 14:50, никто не пострадал и не погиб. На момент пожара никаких производственных работ в цехе не производилось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. В 15:14 пожар ликвидирован, до прибытия подразделений из здания самостоятельно эвакуировался один человек. Проводится проверка.