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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В МЧС рассказали подробности пожара в ИК-9 Соликамска

В МЧС поделились подробностями пожара в соликамской исправительной колонии

2 февраля 2024, 10:40
Фото: соцсети

В МЧС рассказали подробности пожара в ИК-9 Соликамска

Сейчас огонь ликвидирован.

В МЧС рассказали подробности пожара в исправительной колонии №9, находящейся на ул. Лесной поселок города Соликамска. Сообщение об инциденте поступило сегодня в 11:12. К месту пожара были направлены 45 человек личного состава и 14 единиц техники от РСЧС Пермского края. На момент прибытия первого подразделения установлено задымление на втором этаже здания производственного участка.

В 14:05 при проверке чердачного помещения выявлено горение скрытых очагов, огонь распространился на кровлю здания. Площадь горения увеличилась. Предварительная площадь пожара — 1,2 тыс. кв. м.

Пожар локализован в 14:50, никто не пострадал и не погиб. На момент пожара никаких производственных работ в цехе не производилось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. В 15:14 пожар ликвидирован, до прибытия подразделений из здания самостоятельно эвакуировался один человек. Проводится проверка.

В Соликамске горит производственный цех на территории колонии №9
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#Происшествия#Пермь#Пожар#Исправительная колония
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