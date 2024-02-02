В Перми из канализации коммунальщики достали два матраса

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Пермяки продолжают бросать в канализационную систему города самые невероятные предметы. Из канализации коммунальные службы извлекают игрушки, матрасы, бетон, сообщают в «НОВОГОР-Прикамье».
Перед новым годом аварийная бригада «НОВОГОРа», выехавшая по заявке для прочистки сети водоотведения, столкнулась с необычной причиной засора. В микрорайоне Владимирский на ул. 2-я Нейвинская на сети канализации сточные воды поднялись почти до самой крышки люка. Сотрудники «НОВОГОРа» обнаружили причину засора. В одном из ближайших колодцев под крышкой находились два полутороспальных матраса, один из которых и перекрыл путь стокам.
Бригада компании потратила полдня, чтобы достать два матраса, один пружинный, другой — ватный, из одного колодца. Неизвестно, кто и для чего смог затолкнуть в люк диаметром 80 см столь крупные предметы. Спать в канализационной камере диаметром 1500 мм (1,5 м) некомфортно из-за запаха и опасно из-за метана.
Аварийная бригада скрутила матрасы и подняла их на поверхность с помощью ручной лебедки, освободив колодец от кляпа и устранив препятствие для сточных вод.
В середине января бригады «НОВОГОР-Прикамье» работали два дня, чтобы освободить канализационную сеть от бетона и другого мусора — буквально забетонированным оказался самотечный коллектор диаметром 400 мм. Неизвестные проводили ремонт и сливали в канализацию строительный раствор, который со временем затвердел и перекрыл в итоге путь стокам.
Как сообщают в компании, 80% засорений в системе водоотведения происходит на трубах небольших диаметров 150–250 мм. Это дворовые сети, которые принимают сточные воды непосредственно от жилых и административных зданий. За декабрь 2023 года и январь 2024 года на сетях водоотведения ликвидировали более 1400 засорений. Основная причина засоров на сетях канализации — нерастворимый мусор, который пермяки сбрасывают в канализацию: предметы личной гигиены, салфетки, тряпки, детские игрушки.
Бич системы канализации — наполнители для кошачьих туалетов, жир, ватные палочки и волосы.
За последний месяц только подрядчики выполнили 136 заявок по промывке трубопроводов разного диаметра. Еженедельно устраняли более 30 засорений. На некоторые адреса, например, в микрорайоны Рабочий посёлок, Крохалева, Владимирский, Юбилейный выезжали для проведения работ повторно.