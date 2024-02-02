В Перми из канализации коммунальщики достали два матраса

Перед новым годом аварийная бригада «НОВОГОРа», выехавшая по заявке для прочистки сети водоотведения, столкнулась с необычной причиной засора. В микрорайоне Владимирский на ул. 2-я Нейвинская на сети канализации сточные воды поднялись почти до самой крышки люка. Сотрудники «НОВОГОРа» обнаружили причину засора. В одном из ближайших колодцев под крышкой находились два полутороспальных матраса, один из которых и перекрыл путь стокам.