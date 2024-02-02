В Перми обнаружена пропавшая больше недели назад девушка

«Ксения Шмураткина вышла из дома в Орджоникидзевском районе 18 января около 8.20. Родителям она сказала, что направляется в школу. Домой девочка не вернулась. На связь с близкими она выходила в последний раз 25 января», — рассказали «АиФ-Пермь» в отряде, когда поиски только начались.