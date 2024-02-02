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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Перми обнаружена пропавшая больше недели назад девушка

В Перми обнаружена пропавшая больше недели назад девушка

2 февраля 2024, 15:06
Фото: 1MI
Ксения Шмураткина был объявлена в розыск поисковым отрядом

В Перми обнаружена пропавшая ранее девушка 16 лет Ксения Шмураткина. С ней все нормально, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» во ВКонтакте.

«Ксения Шмураткина вышла из дома в Орджоникидзевском районе 18 января около 8.20. Родителям она сказала, что направляется в школу. Домой девочка не вернулась. На связь с близкими она выходила в последний раз 25 января», — рассказали «АиФ-Пермь» в отряде, когда поиски только начались.

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#Общество#Поиск людей#Поиск детей#Поиск пропавшего
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