properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В пермском детском саду, в котором проблемы с отоплением, ремонта не будет еще год

В пермском детском саду, в котором проблемы с отоплением, ремонта не будет еще год

2 февраля 2024, 11:36
Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина
В школе №44 ремонтировать отопление планируют в этом году.

В детском саду «Карусель» на ул. Полины Осипенко в Перми ситуацию с отоплением не исправят до следующего года. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

О проблеме с теплом в здании главе города сообщили родители воспитанников детсада. Как пишет мэр, проблема в том, что здание капитально не ремонтировалось с момента постройки.

«Детский сад „Карусель“ будем капитально ремонтировать в 2025 году» — отмечает Соснин.

Похожая проблема и в школе №44. Здесь ремонт будет вестись в этом году. «Для этого выделяем средства не только из городского бюджета, но и привлекаем из краевого и федерального», — сообщает мэр.

Часть жалоб, поступивших в администрацию по поводу температуры в школах и детсадах, была связана «с работами на сетях — там проблемы устранили оперативно».

Отчитался глава Перми и о планах по ремонту. «За три года планируем отремонтировать 90 детских садов, 45 школ, 35 зданий учреждений дополнительного образования. — пишет Соснин. — При этом план по ремонту составлен на основе анализа состояния зданий — в первую очередь будут ремонтироваться те, где наибольшая степень изношенности».

Читайте также:
В Перми из канализации коммунальщики достали два матрасаКакой погоды ждать пермякам в выходные? Рассказывают синоптикиПрокуратура вынесла главе Перми представление за свалку снега
#Коммунальный рай#Пермь#Отопление#Отопительный сезон
Подпишитесь
Жизнь без интернета накануне выборов. Или с легкой грустью о местной политике
Сегодня, 13:12
Пермский краевой суд взыскал с бывших застройщиков 646 миллионов рублей
Сегодня, 12:17
В МЧС поделились подробностями пожара в соликамской исправительной колонии
Сегодня, 10:40
Свердловский район Перми частично останется без воды. Где пройдут отключения
Сегодня, 11:47
Бывший министр культуры Прикамья предложил наказывать за склонение к абортам
Сегодня, 09:04
«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит по делам о загрязнении почвы на сумму больше 400 млн рублей
Сегодня, 07:15