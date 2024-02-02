В пермском детском саду, в котором проблемы с отоплением, ремонта не будет еще год

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В детском саду «Карусель» на ул. Полины Осипенко в Перми ситуацию с отоплением не исправят до следующего года. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
О проблеме с теплом в здании главе города сообщили родители воспитанников детсада. Как пишет мэр, проблема в том, что здание капитально не ремонтировалось с момента постройки.
«Детский сад „Карусель“ будем капитально ремонтировать в 2025 году» — отмечает Соснин.
Похожая проблема и в школе №44. Здесь ремонт будет вестись в этом году. «Для этого выделяем средства не только из городского бюджета, но и привлекаем из краевого и федерального», — сообщает мэр.
Часть жалоб, поступивших в администрацию по поводу температуры в школах и детсадах, была связана «с работами на сетях — там проблемы устранили оперативно».
Отчитался глава Перми и о планах по ремонту. «За три года планируем отремонтировать 90 детских садов, 45 школ, 35 зданий учреждений дополнительного образования. — пишет Соснин. — При этом план по ремонту составлен на основе анализа состояния зданий — в первую очередь будут ремонтироваться те, где наибольшая степень изношенности».