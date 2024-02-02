В Прикамье из школы, откуда массово уволилась треть учителей, ушёл директор

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Юго-Камской школе Пермского края, откуда массово увольнялись учителя, ушел директор. Об этом рассказал один из учителей учебного заведения изданию «АиФ-Прикамье».
«В школе сменился директор, написав заявление на увольнение по собственному желанию. Директор сейчас местная, атмосфера в коллективе стала намного теплее и спокойнее», — говорит педагог.
За четыре предыдущих года из педагогического состава ушли около 30% сотрудников. По словам работников, уход учителей был связан со стилем руководства директора школы, которая требовала к себе беспрекословного подчинения.
Для разрешения ситуации 30 октября в школу приезжали начальник управления образования Пермского округа Наталья Соснина и замглавы администрации округа Алексей Норицын.