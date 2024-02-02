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В Прикамье из школы, откуда массово уволилась треть учителей, ушёл директор

В Прикамье из школы, откуда массово уволилась треть учителей, ушёл директор

2 февраля 2024, 07:23
Фото: 1MI
По словам педагогов, глава школы требовал к себе беспрекословного подчинения.
Сюжет
Школа

В Юго-Камской школе Пермского края, откуда массово увольнялись учителя, ушел директор. Об этом рассказал один из учителей учебного заведения изданию «АиФ-Прикамье».

«В школе сменился директор, написав заявление на увольнение по собственному желанию. Директор сейчас местная, атмосфера в коллективе стала намного теплее и спокойнее», — говорит педагог.

За четыре предыдущих года из педагогического состава ушли около 30% сотрудников. По словам работников, уход учителей был связан со стилем руководства директора школы, которая требовала к себе беспрекословного подчинения.

Для разрешения ситуации 30 октября в школу приезжали начальник управления образования Пермского округа Наталья Соснина и замглавы администрации округа Алексей Норицын.

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