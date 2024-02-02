В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту падения льда и снега с крыши на мужчину

В социальных сетях появилось сообщение, что несчастный случай произошел у дома 10 на Коммунистической улице в пгт. Яйва Александровского района. Отмечается, что управляющая компания не предприняла никаких мер, кроме того, что оградила всю улицу красными ленточками.