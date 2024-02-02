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В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту падения льда и снега с крыши на мужчину

В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту падения льда и снега с крыши на мужчину

2 февраля 2024, 11:40
Фото: 1MI
Потерпевший получил различный травмы. О состоянии здоровья мужчины не сообщается.

В Прикамье следственными органами возбуждено уголовное дело по факту травмирования 70-летнего мужчины вследствие падения льда и снега с крыши жилого дома. Информацию об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

В социальных сетях появилось сообщение, что несчастный случай произошел у дома 10 на Коммунистической улице в пгт. Яйва Александровского района. Отмечается, что управляющая компания не предприняла никаких мер, кроме того, что оградила всю улицу красными ленточками.

«Снег с крыш, как вы понимаете никто чистить не собирается», — сообщает сообщество Александровск-Яйва | LIFE.

По данным следствия, несчастный случай произошел 31 января 2024 года. Потерпевший получил различные травмы от упавшего с крыши снега и льда, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На данный момент ведется следствие, сбор и закрепление доказательственной базы. Корреспондент Properm.ru направил запрос в Минздрав Прикамья для выяснения состояния здоровья пострадавшего.

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