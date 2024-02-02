В России и за рубежом раскупают NFT «Интерроса» на фрески Эрмитажа

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Пилотный проект по выпуску NFT-токенов на произведения искусства совместно запустили «Интеррос», Государственный Эрмитаж и платформа «Атомайз» в конце 2023 года, пишут РИА Новости.
Это первые NFT-токены в России, которые были выпущены в полном соответствии с федеральным законом «О цифровых финансовых активах», вступившим в силу в 2021 году. Они получили название арт-токенов. Данный инструмент наделяет инвесторов правами денежного требования и пользования объектом интеллектуальной собственности, в то же время позволяя внести свой вклад в сохранение культурного наследия.
По словам гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, арт-токен является новым видом художественной публикации. Он представляет собой цифровую репродукцию, которая вдвойне уникальна. Она закрепляет права только за музеем и приобретателем, а также фиксирует в ходе реставрации уникальное состояние картины, которое более не существует.
«По сути, мы предлагаем инвесторам срез с процесса реставрационной работы. Этого не делал никто», — пояснил Михаил Пиотровский.
В рамках проекта были выпущены токены на три фрески мастерской Рафаэля из собрания Государственного Эрмитажа. Речь идет о произведениях «Венера и Адонис», «Венера, вынимающая занозу» и «Венера и Амур на дельфинах». Каждая фреска состояла из двадцати токенов. Их можно было приобрести на платформе «Атомайз» как единым лотом, так и выбрав отдельные элементы.
Первые двадцать токенов на фреску «Венера и Амур на дельфинах» были распроданы и забронированы сразу после презентации, которая состоялась на площадке Восточного экономического форума. Покупателями стали частные лица из России. Единый лот на фреску «Венера, вынимающая занозу» выкупили представители арт-группы FLUR DYC (Южная Корея). Двадцать токенов на фреску «Венера и Адонис» выкупил глава «Интерроса» Владимир Потанин. Он подарил этот шедевр Государственному Эрмитажу.
В результате продажи токенов Эрмитаж получил более 4,5 миллиона рублей. Эти средства планируют направить на реставрацию картины «Венера и Амур» Лукаса Кранаха Старшего.
Выпуск арт-токенов поможет вовлечь граждан в поддержку и сохранение культурного наследия, отметил заведующий кафедрой истории искусств и гуманитарных наук РГПХУ им. С. Г. Строганова, член-корреспондент Российской Академии Художеств Кирилл Гаврилин.