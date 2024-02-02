В России и за рубежом раскупают NFT «Интерроса» на фрески Эрмитажа

В рамках проекта были выпущены токены на три фрески мастерской Рафаэля из собрания Государственного Эрмитажа. Речь идет о произведениях «Венера и Адонис», «Венера, вынимающая занозу» и «Венера и Амур на дельфинах». Каждая фреска состояла из двадцати токенов. Их можно было приобрести на платформе «Атомайз» как единым лотом, так и выбрав отдельные элементы.