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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Соликамске загорелось здание цеха в исправительной колонии №9

В Соликамске горит производственный цех на территории колонии №9

2 февраля 2024, 10:28
Фото: соцсети

В Соликамске загорелось здание цеха в исправительной колонии №9

Власти просят жителей сохранять спокойствие.

В Соликамске сегодня днем, 2 февраля, загорелось здание на территории исправительной колонии №9. В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю сообщили Properm.ru, что здание находилось на производственном участке. На момент пожара работ в нем не велось. Пострадавших среди сотрудников и заключенных нет. Более подробную информацию о случившемся в ведомстве предоставят позже.

Telegram-канал SHOT сообщает, что пожар в колонии начался с мебельного цеха. По информации канала, в момент возгорания там работал один заключенный. Он успел выбежать из здания. По предварительным данным, никто не пострадал, эксперты проверяют версию о поджоге.

В пресс-службе администрации Соликамского городского округа призвали жителей соблюдать спокойствие. Власти подтвердили, что произошло возгорание производственного цеха. Сейчас дым распространяется к северной части города.

«Принимаются все меры по тушению пожара, пострадавших нет, ситуация находится на контроле у федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Пермскому краю», — говорят в пресс-службе.

#Видео#Происшествия#Пермь#Пожар#Соликамск#Исправительная колония
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