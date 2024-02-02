В Соликамске горит производственный цех на территории колонии №9

В Соликамске сегодня днем, 2 февраля, загорелось здание на территории исправительной колонии №9. В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю сообщили Properm.ru, что здание находилось на производственном участке. На момент пожара работ в нем не велось. Пострадавших среди сотрудников и заключенных нет. Более подробную информацию о случившемся в ведомстве предоставят позже.