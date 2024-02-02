В Соликамске горит производственный цех на территории колонии №9

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В Соликамске сегодня днем, 2 февраля, загорелось здание на территории исправительной колонии №9. В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю сообщили Properm.ru, что здание находилось на производственном участке. На момент пожара работ в нем не велось. Пострадавших среди сотрудников и заключенных нет. Более подробную информацию о случившемся в ведомстве предоставят позже.
Telegram-канал SHOT сообщает, что пожар в колонии начался с мебельного цеха. По информации канала, в момент возгорания там работал один заключенный. Он успел выбежать из здания. По предварительным данным, никто не пострадал, эксперты проверяют версию о поджоге.
В пресс-службе администрации Соликамского городского округа призвали жителей соблюдать спокойствие. Власти подтвердили, что произошло возгорание производственного цеха. Сейчас дым распространяется к северной части города.
«Принимаются все меры по тушению пожара, пострадавших нет, ситуация находится на контроле у федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Пермскому краю», — говорят в пресс-службе.