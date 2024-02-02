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В Соликамске прощаются с 40-летним погибшим на СВО Валентином Ухтиным

В Соликамске прощаются с убитым на СВО военнослужащим

2 февраля 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney; пресс-служба администрации Соликамского городского округа

В Соликамске прощаются с 40-летним погибшим на СВО Валентином Ухтиным

Он был награжден орденом Мужества.

Сегодня, 2 февраля, в ДК завода «Урал» в Соликамске прощаются с погибшим на СВО 40-летним Валентином Ухтиным. Мужчина был награжден орденом Мужества по указу президента России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Валентин родился 14 сентября 1983 года. Он учился в школе №17 и Соликамском автодорожном колледже, а затем работал на городских предприятиях.

СВО длится почти два года — с 24 февраля 2022 года. О погибших российских военнослужащих сообщают администрации округов, районов и городов. Общее число потерь не разглашается.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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