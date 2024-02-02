В Соликамске прощаются с убитым на СВО военнослужащим

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Published Сегодня, 07:31
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Сегодня, 2 февраля, в ДК завода «Урал» в Соликамске прощаются с погибшим на СВО 40-летним Валентином Ухтиным. Мужчина был награжден орденом Мужества по указу президента России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
Валентин родился 14 сентября 1983 года. Он учился в школе №17 и Соликамском автодорожном колледже, а затем работал на городских предприятиях.
СВО длится почти два года — с 24 февраля 2022 года. О погибших российских военнослужащих сообщают администрации округов, районов и городов. Общее число потерь не разглашается.