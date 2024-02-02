В Соликамске прощаются с убитым на СВО военнослужащим

Сегодня, 2 февраля, в ДК завода «Урал» в Соликамске прощаются с погибшим на СВО 40-летним Валентином Ухтиным. Мужчина был награжден орденом Мужества по указу президента России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.