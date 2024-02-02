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В СУ СКР рассказали о том, как идет расследование дела об аварийном жилье в Перми

В СУ СКР рассказали о том, как идет расследование дела об аварийном жилье в Перми

2 февраля 2024, 12:27
Фото: прокуратура Пермского края
Речь идет о семи домах в Орджоникидзевском районе города.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего расселения аварийного жилищного фонда в Перми. Об ходе его расследования сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, в период с 2017 года по настоящее время должностными лицами структурных подразделений органов местного самоуправления г. Перми не принято надлежащих мер для расселения аварийных многоквартирных домов, жильцы которых вынуждены проживать в небезопасных для жизни и здоровья условиях.

В настоящее время следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

Вчера, 1 февраля, стало известно, что прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку деятельности администрации Перми и ее функциональных органов при реализации полномочий по расселению аварийного жилищного фонда.

Как утверждает прокуратура, органами местного самоуправления практикуется необоснованный перенос сроков расселения граждан из аварийного жилья. Многоквартирные дома в Перми по адресам: ул. Александра Щербакова, д. 15, ул. Бумажников, д. 2, ул. Генерала Доватора, д. 34, ул. Генерала Черняховского, д. 3, ул. Корсуньская, д. 5 и д. 9, ул. Ольховская, д. 29, признаны аварийными и подлежащими сносу. Срок отселения жильцов установлен до 31 декабря этого года. В то же время, данные объекты не включены в действующие на территории города муниципальные и региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, финансирование на их расселение бюджетом города не предусмотрено.

Без объективных причин срок отселения граждан изменен по инициативе должностных лиц администрации до конца 2030 года, отмечают в прокуратуре.

Уже сегодня мэрия сообщила, что дома в Орджоникидзевском районе Перми признаны аварийными после 1 января 2017 года. Следовательно, они не включены в программу, реализуемую в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Региональная программа имеет ограниченный объем финансирования, что не позволило включить в нее весь объем аварийного жилфонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, сообщают в мэрии.

Управлением жилищных отношений администрации города Перми в 2023 году сформирован перечень домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, для формирования министерством строительства Пермского края проекта региональной программы. Вопрос о формировании самой программы будет рассматриваться после 2024 года, подчеркивают в мэрии.

Для обеспечения безопасности на период до расселения аварийных домов жильцам предлагаются помещения в маневренном жилищном фонде.

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#Аварийное жилье#Пермь#Прокуратура#Уголовное дело#Су скр#Аварийные дома
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