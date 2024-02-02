В январе пермские скорые выезжали на вызовы почти 47 тысяч раз

Среднее время на вызовы в экстренной форме время ожидания в январе составило 15,91 минут. Среднее время ожидания на ДТП — 13,6 минут. На ДТП, кстати, скорая выезжала 232 раза за месяц. 119 пострадавшим в авариях была оказана помощь. Троим помощь уже не понадобилась…