В январе пермские скорые выезжали на вызовы почти 47 тысяч раз

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Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:54
Пермская станция скорой помощи опубликовала статистику вызовов за прошедший январь. За месяц бригады выезжали к пациентам 46 тыс. 913 раз, что на 10,8% больше, чем за декабрь 2023 года, посчитали медики.
Экстренных вызовов было 3 тыс. 929. Госпитализация потребовалась в 14 тыс. 352 случаях. В «неотложку» передано 10 тыс. 567 пациентов.
Среднее время на вызовы в экстренной форме время ожидания в январе составило 15,91 минут. Среднее время ожидания на ДТП — 13,6 минут. На ДТП, кстати, скорая выезжала 232 раза за месяц. 119 пострадавшим в авариях была оказана помощь. Троим помощь уже не понадобилась…
По заболеваниям отмечается прирост вызовов на ОРВИ. В январе медики выполнили 12 тыс. 573 вызова. Из них 6884 вызова было осуществлено к детям.
Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в Перми, Пермском МО, Добрянском, Краснокамском и Ильинском ГО.