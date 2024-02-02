Верховный Суд отказал Генпрокуратуре РФ в рассмотрении дела об онкоцентре в Перми

13 марта прошлого года Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре в признании ничтожным соглашения о строительстве онкоцентра. Перед тем, как прокуратура вышла в суд с иском к региональному минэку и столичной «Клинике инновационных исследований», была проведена проверка соблюдения концессионного законодательства, и нарушения нашли как в процедуре, так и в самом соглашении. В двух последующих инстанциях решение было признано законным.