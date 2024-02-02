Верховный Суд отказал Генпрокуратуре РФ в рассмотрении дела об онкоцентре в Перми

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Published Сегодня, 10:36
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Updated Сегодня, 10:38
Верховный Суд РФ 31 января отказал в передаче кассационного представления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации на решения по иску о признании ничтожным концессионного соглашения на строительство онкоцентра в Перми для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.
В Верховном Суде не усмотрели оснований для рассмотрения представления, поскольку при рассмотрении спора не были допущены существенные нарушения норм материального или процессуального права, которые повлияли бы на исход рассмотрения дела.
13 марта прошлого года Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре в признании ничтожным соглашения о строительстве онкоцентра. Перед тем, как прокуратура вышла в суд с иском к региональному минэку и столичной «Клинике инновационных исследований», была проведена проверка соблюдения концессионного законодательства, и нарушения нашли как в процедуре, так и в самом соглашении. В двух последующих инстанциях решение было признано законным.
В начале рассмотрения иска прокуратура назвала эту сделку кабальной, поскольку строительство полностью (кроме проектирования) и оснащение оборудованием идет за счет бюджета. Все региональные ведомства с иском не согласны, включая минтарифов и минфин.
В июне 2022 года стало известно, что для заключения концессионного соглашение о строительстве и эксплуатации в Перми онкологического центра была отобрана московская «Клиника инновационных исследований». Официально сообщалось только о постановлении правительства края о заключении концессионного соглашения по созданию и эксплуатации в Перми онкологического центра. Заявлялось и о размере инвестиций — 17,6 млрд рублей. Онкоцентр должны построить в Камской долине, на улице Маршала Жукова, под него отведена площадка 12 га.
По соглашению полностью укомплектованный корпус должен быть введен в эксплуатацию через 46 месяцев после заключения соглашения, после этого его передадут в концессию на 35 лет. В соответствии с условиями концессионного соглашения из бюджета Пермского края на стадии строительства направляется предоставляет финансирование 30% стоимости расходов на возведение объекта в виде выплаты капитального гранта. Иные платежи производятся концедентом после ввода объекта в эксплуатацию в течение 86 кварталов (21,5 года).