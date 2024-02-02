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Водитель из Прикамья отправится в колонию на 2 года за смерть 10-летней девочки

Водитель из Прикамья отправится в колонию на 2 года за смерть 10-летней девочки

2 февраля 2024, 08:03
Фото: пресс-служба ГУ МВД Росси
Ему могли назначить до 5 лет, но суд вынес мягкое наказание.
Сюжет
Дтп

В Кунгуре осудили 23-летнего парня за смертельное ДТП. Его признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Авария случилась в селе Серга в июне 2023 года. По данным следствия, водитель днем ехал на автомобиле Volkswagen. На перекрестке он превысил скорость и сбил 10-летнюю девочку, которая ехала по дороге на велосипеде.

Девочка получила тяжкие травмы, она скончалась в реанимации. Суд приговорил водителя к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении, также ему на 2 года после освобождения запретили заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами. По статье, за которую его судили, парня могли отправить в колонию на максимальный срок до 5 лет.

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#Дтп#Пермь#Детский мир#Авария#Кунгур
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