Водитель из Прикамья отправится в колонию на 2 года за смерть 10-летней девочки

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Кунгуре осудили 23-летнего парня за смертельное ДТП. Его признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Авария случилась в селе Серга в июне 2023 года. По данным следствия, водитель днем ехал на автомобиле Volkswagen. На перекрестке он превысил скорость и сбил 10-летнюю девочку, которая ехала по дороге на велосипеде.
Девочка получила тяжкие травмы, она скончалась в реанимации. Суд приговорил водителя к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении, также ему на 2 года после освобождения запретили заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами. По статье, за которую его судили, парня могли отправить в колонию на максимальный срок до 5 лет.