Водитель из Прикамья отправится в колонию на 2 года за смерть 10-летней девочки

Девочка получила тяжкие травмы, она скончалась в реанимации. Суд приговорил водителя к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении, также ему на 2 года после освобождения запретили заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами. По статье, за которую его судили, парня могли отправить в колонию на максимальный срок до 5 лет.