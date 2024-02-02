Водителя из Московской области будут судить за смертельный обгон в Прикамье

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
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Updated Сегодня, 03:04
В Нытве будут судить 54-летнего жителя Московской области. Его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Следствие считает, что обвиняемый в конце прошлого года управлял грузовым автомобилем. Он ехал по территории Нытвенского округа. На одном из участков дороги водитель решил совершить обгон, игнорируя требования временных дорожных знаков, которые его запрещали.
Во время обгона произошло лобовое столкновение с «Газелью» — водитель этого автомобиля погиб на месте. Уголовное дело уже направлено в суд, в ближайшее время его должны рассмотреть.