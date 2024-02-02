properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Возвращение пленных и суд над «положенцем». Главные новости недели в Прикамье

Возвращение пленных и суд над «положенцем». Главные новости недели в Прикамье

2 февраля 2024, 11:22
Фото: 1MI / Midjourney
Коротко рассказываем о пяти главных новостей прошедших дней.

Отмена концерта Кортнева

В пермском «Ё-баре» сорвался концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Организаторы выступления за несколько часов до начала концерта сообщили, что оно отменяется. При этом никакие причины озвучены не были.

До этого с критикой исполнители выступали участник СВО в Telegram-канале «Прикамские витязи». Ему не понравилось, что артисту, который критиковал СВО, предоставили площадку.

Возвращение пленных пермяков

Удалось вернуть из украинского плена участников специальной военной операции из Прикамья. Обмен между Россией и Украиной по формуле «195 на 195» произошел 31 января.

По словам уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко, в Прикамье вернутся восемь военных.

Убит молодой отец из Пермского края

Стало известно о гибели 30-летнего военного из Добрянки. Иван Лавренко последние несколько лет был предпринимателем, но в 2023 году решил отправиться на специальную военную операцию.

На СВО отправился в октябре, был гранатометчиком, погиб уже в ноябре. У него остались двое сыновей 5 и 11 лет.

ДТП с детьми в Прикамье

В Березниках случилось жуткое ДТП. Водитель LADA Vesta уходил от столкновения с другим автомобилем, но врезался в детей, которые стояли на тротуаре. Пострадали пять детей. Авария случилась на перекрестке улиц Ломоносова и Юбилейная.

Трем подросткам оказали разовую медпомощь, одной из девочек назначили амбулаторное лечение, другую — госпитализировали.

Суд над криминальным авторитетом

Суд в Пермском крае рассмотрит дело криминального авторитета за назначение «положенцем». Дело вязано с запрещенным и экстремистским в РФ движением АУЕ.

49-летнего мужчину обвиняют в получении высшего положения в преступной иерархии в одной из колоний. За участие в экстремистском сообществе его задержали зимой прошлого года, когда он уже находится в колонии по делу, связанному с наркотиками.

Читайте также:
В Березниках будут судить мужчину за повторную дискредитацию ВС РФ — ему грозит срокПереезд рынка и смерть ребенка на корпоративе. Главные новости недели в ПрикамьеПленные пермяки и школьники на вокзале. Главные новости недели в Пермском крае
#Суд#Военная операция на Украине#Пермь#Итоги
Подпишитесь
Жизнь без интернета накануне выборов. Или с легкой грустью о местной политике
Сегодня, 13:12
Пермский краевой суд взыскал с бывших застройщиков 646 миллионов рублей
Сегодня, 12:17
В МЧС поделились подробностями пожара в соликамской исправительной колонии
Сегодня, 10:40
Свердловский район Перми частично останется без воды. Где пройдут отключения
Сегодня, 11:47
Бывший министр культуры Прикамья предложил наказывать за склонение к абортам
Сегодня, 09:04
«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит по делам о загрязнении почвы на сумму больше 400 млн рублей
Сегодня, 07:15