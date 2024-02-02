Возвращение пленных и суд над «положенцем». Главные новости недели в Прикамье

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
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Updated Сегодня, 11:24
В пермском «Ё-баре» сорвался концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Организаторы выступления за несколько часов до начала концерта сообщили, что оно отменяется. При этом никакие причины озвучены не были.
До этого с критикой исполнители выступали участник СВО в Telegram-канале «Прикамские витязи». Ему не понравилось, что артисту, который критиковал СВО, предоставили площадку.
Удалось вернуть из украинского плена участников специальной военной операции из Прикамья. Обмен между Россией и Украиной по формуле «195 на 195» произошел 31 января.
По словам уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко, в Прикамье вернутся восемь военных.
Стало известно о гибели 30-летнего военного из Добрянки. Иван Лавренко последние несколько лет был предпринимателем, но в 2023 году решил отправиться на специальную военную операцию.
На СВО отправился в октябре, был гранатометчиком, погиб уже в ноябре. У него остались двое сыновей 5 и 11 лет.
В Березниках случилось жуткое ДТП. Водитель LADA Vesta уходил от столкновения с другим автомобилем, но врезался в детей, которые стояли на тротуаре. Пострадали пять детей. Авария случилась на перекрестке улиц Ломоносова и Юбилейная.
Трем подросткам оказали разовую медпомощь, одной из девочек назначили амбулаторное лечение, другую — госпитализировали.
Суд в Пермском крае рассмотрит дело криминального авторитета за назначение «положенцем». Дело вязано с запрещенным и экстремистским в РФ движением АУЕ.
49-летнего мужчину обвиняют в получении высшего положения в преступной иерархии в одной из колоний. За участие в экстремистском сообществе его задержали зимой прошлого года, когда он уже находится в колонии по делу, связанному с наркотиками.