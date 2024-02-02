Врач назвала симптомы грыжи пищевода

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Обычно грыжа сопровождается гастроэзофагеальным рефлюксом — процессом, при котором содержимое желудка поднимается в пищевод. Это приводит к воспалению слизистой пищевода, рассказала эксперт в интервью RuNews24.Ru. При наличии рефлюкса могут возникать следующие симптомы: изжога ночью или после еды в положении лежа, отрыжка кислым или горьким воздухом, срыгивание в лежачем положении, ощущение чего-то затрудняющего горло, сильная боль в верхних отделах живота и за грудиной (иногда распространяется в спину или между лопатками), тошнота.
Также у пациентов с грыжей диафрагмы могут возникать анемические симптомы: бледность кожи, повышенная утомляемость, учащенный пульс, головокружение. Анализ крови показывает наличие анемии: уровень гемоглобина и эритроцитов в крови снижается.
Кроме того, возможны также осиплость голоса, ощущение нарушения сердечного ритма, одышка и проблемы со зубами, резюмировала врач.