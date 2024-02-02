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Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Врач назвала симптомы грыжи пищевода

2 февраля 2024, 16:15
Симптомы грыжи пищеводного отдела диафрагмы могут быть разнообразными. Иногда их может не быть, особенно на ранних стадиях, когда выпячивание имеет небольшой размер, рассказала врач-гастроэнтеролог Милана Халиль.

Обычно грыжа сопровождается гастроэзофагеальным рефлюксом — процессом, при котором содержимое желудка поднимается в пищевод. Это приводит к воспалению слизистой пищевода, рассказала эксперт в интервью RuNews24.Ru. При наличии рефлюкса могут возникать следующие симптомы: изжога ночью или после еды в положении лежа, отрыжка кислым или горьким воздухом, срыгивание в лежачем положении, ощущение чего-то затрудняющего горло, сильная боль в верхних отделах живота и за грудиной (иногда распространяется в спину или между лопатками), тошнота.

Также у пациентов с грыжей диафрагмы могут возникать анемические симптомы: бледность кожи, повышенная утомляемость, учащенный пульс, головокружение. Анализ крови показывает наличие анемии: уровень гемоглобина и эритроцитов в крови снижается.

Кроме того, возможны также осиплость голоса, ощущение нарушения сердечного ритма, одышка и проблемы со зубами, резюмировала врач.

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