Врач назвала симптомы грыжи пищевода

Обычно грыжа сопровождается гастроэзофагеальным рефлюксом — процессом, при котором содержимое желудка поднимается в пищевод. Это приводит к воспалению слизистой пищевода, рассказала эксперт в интервью RuNews24.Ru. При наличии рефлюкса могут возникать следующие симптомы: изжога ночью или после еды в положении лежа, отрыжка кислым или горьким воздухом, срыгивание в лежачем положении, ощущение чего-то затрудняющего горло, сильная боль в верхних отделах живота и за грудиной (иногда распространяется в спину или между лопатками), тошнота.