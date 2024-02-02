Вынесен приговор лже-газовику, похитившему у 25 пермяков более 1,7 миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Орджоникидзевский районный суд Перми вынес обвинительный приговор мошеннику. Мужчина два года «работал» под личиной «газовика», сообщают в краевой прокуратуре.
Подсудимый с соучастницей, которая отбывает уже наказание за содеянное, выдавали себя за сотрудников газовой службы. Под видом газовиков они попадали в дома пенсионеров и похищали у них деньги.
За 2021–2022 годы им удалось похитить у 25 потерпевших свыше 1,7 млн рублей.
Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц, с незаконным проникновением в жилище).
Суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.