properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Вынесен приговор лже-газовику, похитившему у 25 пермяков более 1,7 миллионов рублей

Вынесен приговор лже-газовику, похитившему у 25 пермяков более 1,7 миллионов рублей

2 февраля 2024, 13:30
Фото: properm.ru
Житель Перми действовал с соучастницей, которая уже оказалась за решеткой.

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес обвинительный приговор мошеннику. Мужчина два года «работал» под личиной «газовика», сообщают в краевой прокуратуре.

Подсудимый с соучастницей, которая отбывает уже наказание за содеянное, выдавали себя за сотрудников газовой службы. Под видом газовиков они попадали в дома пенсионеров и похищали у них деньги.

За 2021–2022 годы им удалось похитить у 25 потерпевших свыше 1,7 млн рублей.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц, с незаконным проникновением в жилище).

Суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Читайте также:
Пенсионерка из Прикамья потеряла сотни тысяч рублей и подставила подругу на 1,5 млнБизнес-омбудсмен рассказал о массовых обманах предпринимателей в Пермском краеСупруги из Очера благодаря действиям мошенников потеряли полмиллиона рублей
#Общество#Суд#Мошенники#Приговор
Подпишитесь
Жизнь без интернета накануне выборов. Или с легкой грустью о местной политике
Сегодня, 13:12
Пермский краевой суд взыскал с бывших застройщиков 646 миллионов рублей
Сегодня, 12:17
В МЧС поделились подробностями пожара в соликамской исправительной колонии
Сегодня, 10:40
Свердловский район Перми частично останется без воды. Где пройдут отключения
Сегодня, 11:47
Бывший министр культуры Прикамья предложил наказывать за склонение к абортам
Сегодня, 09:04
«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит по делам о загрязнении почвы на сумму больше 400 млн рублей
Сегодня, 07:15