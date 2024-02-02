«За тебя пойдут». Сергей Ершов из «Реальных пацанов» — об идее стать президентом

Также Ершов рассказал, что у не было серьезных актерских амбиций, но он решил согласиться на роль в «Реальных пацанах», так как проектом занимались его друзья. Они утверждали, что Ершова него все получится. В сериале он играл роль брутального Сергея Ивановича, который был отцом Леры (Зоя Бербер).