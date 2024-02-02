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«За тебя пойдут». Сергей Ершов из «Реальных пацанов» — об идее стать президентом

«За тебя пойдут». Сергей Ершов из «Реальных пацанов» — об идее стать президентом

2 февраля 2024, 07:38
Фото: youtube.com/@AndreyPredelin
С предложением к актеру обратился его знакомый, но Ершов отказался.

Актер из сериала «Реальные пацаны» и экс-участник «Уральских пельменей» Сергей Ершов рассказал, что ему предлагали стать кандидатом в президенты. В интервью блогеру Андрею Пределину он пояснил, что около 10 лет назад друг пригласил его с женой на ужин, где и удивил этой идеей.

Этот человек, которого Ершов предпочел не называть, принес программу, где все было расписано по пунктам: откуда брать деньги, как это все поддерживается.

«И ты понимаешь, что это все реально. Я тогда был на пике — „Реальные пацаны“, образ такой был уважаемый, мужик из народа. „За тебя пойдут“ — на это вся программа была основана. Знакомый очень расстроился, что я сказал нет», — отметил Ершов.

Актер пояснил, что ему неинтересна политика. Он смотрел дебаты кандидатов в президенты и представлял, что мог бы тоже стоят там, но понимает, что его сразу бы «вынесли» более опытные оппоненты.

Также Ершов рассказал, что у не было серьезных актерских амбиций, но он решил согласиться на роль в «Реальных пацанах», так как проектом занимались его друзья. Они утверждали, что Ершова него все получится. В сериале он играл роль брутального Сергея Ивановича, который был отцом Леры (Зоя Бербер).

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