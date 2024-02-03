Березниковский фигурист отказался принимать олимпийскую медаль по почте

Фигурист из Березников Александр Галлямов не собирается получать медаль по почте за участие в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Он заявил ТАСС, что хочет получить официальное приглашение, чтобы он и Анастасия Мишина, с которой он выступает в паре, отправились в Лозанну — город в Швейцарии. Он считает, что это бы позволило прояснить ситуацию: «Все-таки ни одна переписка не заменит разговора глядя в глаза».