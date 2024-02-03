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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 12:27

Березниковский фигурист отказался принимать олимпийскую медаль по почте

Березниковский фигурист отказался принимать олимпийскую медаль по почте

3 февраля 2024, 08:24
Фото: vk.com/olympic_russia
Из-за дисквалификации Камилы Валиевой сборную переместили на третье место по итогам командного турнира.

Фигурист из Березников Александр Галлямов не собирается получать медаль по почте за участие в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Он заявил ТАСС, что хочет получить официальное приглашение, чтобы он и Анастасия Мишина, с которой он выступает в паре, отправились в Лозанну — город в Швейцарии. Он считает, что это бы позволило прояснить ситуацию: «Все-таки ни одна переписка не заменит разговора глядя в глаза».

«В Европе очень любят российское фигурное катание, а с их способами и скоростью передвижения уверен, что и итальянцы, и французы, и немцы, и наши славянские братья — поклонники российского фигурного катания — подъехали бы, может быть, тогда бы обратили внимание на значение и развитие фигурного катания в России и для России», — добавил фигурист.

Сборная России ранее находилась на первом месте по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине, но после дисквалификации Камилы Валиевой Международный союз конкобежцев переместил сборную на третье место. Ее дисквалифицировали на четыре года за допинг.

В Олимпийском комитете РФ отмечают, что юристы собираются обжаловать это решение. Сейчас первое место занимает сборная США, второе — Японии.

Александр Галлямов родился в Березниках в 1999 году. Летом 2022 года он вместе с Мишиной занимал второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев, сейчас — 25 место. Галлямов находится над санкциями Украины с 2022 года за поддержку специальной военной операции.

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#Спорт#Пермь#Березники#Фигуристы#Олимпиада
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