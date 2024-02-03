Что с мальчиком, которого ударили ножом в живот в пермской школе? Отвечает Минздрав

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего от удара ножом в кадетской школе на Гашкова, 11. В пресс-службе пояснили Properm.ru, что пациент продолжает лечение в условиях стационара, его состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее он был в состоянии средней степени тяжести.