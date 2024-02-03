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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Состояние мальчика, которого ударили ножом в пермском школе, улучшилось

Что с мальчиком, которого ударили ножом в живот в пермской школе? Отвечает Минздрав

3 февраля 2024, 04:57
Фото: ideogram.ai

Состояние мальчика, которого ударили ножом в пермском школе, улучшилось

Пострадавший все еще находится в больнице.

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего от удара ножом в кадетской школе на Гашкова, 11. В пресс-службе пояснили Properm.ru, что пациент продолжает лечение в условиях стационара, его состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее он был в состоянии средней степени тяжести.

Инцидент в школе произошел на прошлой неделе. В самом образовательном учреждении отказывались его комментировать и задавались вопросом, зачем раздувать информацию. В городском департаменте образования изначально сообщали, что один мальчик поранил другого «во время игры».

Позже версия поменялась, власти сообщили, что во время игры школьники поссорились, стали толкать друг друга, один из парней достал сувенирный нож, которым случайно ударил оппонента в живот. Сам школьник утверждал, что не планировал пользоваться ножом.

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#Пермь#Детский мир#Школа
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