Инвестиции, Госуслуги и сим-карты. 7 жителей Прикамья лишились денег из-за мошенников

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
За сутки семь жителей Перми и Пермского края пострадали от действий мошенников — они лишились 5 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали о нескольких пострадавших.
42-летняя пермячка дважды поверила аферистам, потеряв более 1 млн рублей. Сначала ей позвонили от имени сотрудника сотовой компании — ее напугали прекращением договора. Для того, чтобы не остаться без связи, женщина передала код из сообщения.
Позже с ней снова связались, но уже от лица сотрудница безопасности портала Госуслуг. На этот раз ей сообщили, что неизвестные получили доступ к ее данным, поэтому деньги нужно перевести на безопасный счет. Женщина перевала как свои деньги, так и те, что получила в кредит.
68-летняя пенсионерка и 42-летняя кладовщица потеряли деньги по другой схеме. Они оставили заявку на сайте, который обещал им доход от инвестиций. По указаниям преступников женщины перевели на чужие счета более 900 тыс. рублей.