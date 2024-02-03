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Published Сегодня, 05:17

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За сутки 7 жителей Пермского края перевели деньги мошенникам

Инвестиции, Госуслуги и сим-карты. 7 жителей Прикамья лишились денег из-за мошенников

3 февраля 2024, 05:17
Фото: fusionbrain.ai

За сутки 7 жителей Пермского края перевели деньги мошенникам

Сейчас преступников пытаются найти силовики.

За сутки семь жителей Перми и Пермского края пострадали от действий мошенников — они лишились 5 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали о нескольких пострадавших.

42-летняя пермячка дважды поверила аферистам, потеряв более 1 млн рублей. Сначала ей позвонили от имени сотрудника сотовой компании — ее напугали прекращением договора. Для того, чтобы не остаться без связи, женщина передала код из сообщения.

Позже с ней снова связались, но уже от лица сотрудница безопасности портала Госуслуг. На этот раз ей сообщили, что неизвестные получили доступ к ее данным, поэтому деньги нужно перевести на безопасный счет. Женщина перевала как свои деньги, так и те, что получила в кредит.

68-летняя пенсионерка и 42-летняя кладовщица потеряли деньги по другой схеме. Они оставили заявку на сайте, который обещал им доход от инвестиций. По указаниям преступников женщины перевели на чужие счета более 900 тыс. рублей.

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#Мвд#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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