Инвестиции, Госуслуги и сим-карты. 7 жителей Прикамья лишились денег из-за мошенников

Позже с ней снова связались, но уже от лица сотрудница безопасности портала Госуслуг. На этот раз ей сообщили, что неизвестные получили доступ к ее данным, поэтому деньги нужно перевести на безопасный счет. Женщина перевала как свои деньги, так и те, что получила в кредит.