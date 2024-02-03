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МЧС предупреждает пермяков о неблагоприятном погодном явлении

МЧС предупреждает пермяков о неблагоприятном погодном явлении

3 февраля 2024, 09:17
Фото: properm.ru
Водителям стоит быть осторожнее на дорогах.

МЧС предупреждает пермяков об ухудшении погоды. В министерстве со ссылкой на данные синоптиков сообщают, что в воскресенье 4 февраля ожидается неблагоприятное метеорологическое явление — гололедно-изморозевые отложения.

В МЧС призывают быть осторожнее рядом с линиями электропередач, водителям стоит избегать резких маневров и торможений. Также стоит быть осторожнее рядом с крышами.

При возникновении чрезвычайных происшествий стоит сообщать о них по номерам: 101 и 112.

В конце января в Александровске произошло ЧП из-за схода снега с крыши. В СК отмечали, что травмы получил 70-летний мужчина.

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#Пермь#Погода
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