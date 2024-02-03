МЧС предупреждает пермяков о неблагоприятном погодном явлении

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
МЧС предупреждает пермяков об ухудшении погоды. В министерстве со ссылкой на данные синоптиков сообщают, что в воскресенье 4 февраля ожидается неблагоприятное метеорологическое явление — гололедно-изморозевые отложения.
В МЧС призывают быть осторожнее рядом с линиями электропередач, водителям стоит избегать резких маневров и торможений. Также стоит быть осторожнее рядом с крышами.
При возникновении чрезвычайных происшествий стоит сообщать о них по номерам: 101 и 112.
В конце января в Александровске произошло ЧП из-за схода снега с крыши. В СК отмечали, что травмы получил 70-летний мужчина.