Михаил Мишустин распорядился создать военный учебный центр в пермском вузе

В самом ПНИПУ рассказали о создании ВУЦ еще в начале декабря 2023 года. Он должен начать работу с 1 сентября 2024 года. В ВУЦ политеха будут готовить сержантов и солдат запаса в интересах Воздушно-космических сил по трем специальностям. Военное обучение будет проходить параллельно с основным. Выпускники ВУЦ не призываются на военную службу, но могут пойти в армию по контракту. Военный центр в политехе появится на улице Королева, 15, на базе корпуса «А».