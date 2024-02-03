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Михаил Мишустин распорядился создать военный учебный центр в пермском вузе

Михаил Мишустин распорядился создать военный учебный центр в пермском вузе

3 февраля 2024, 06:46
Фото: пресс-служба ПНИПУ / 1MI
Центр начнет работать осенью этого года.
Сюжет
Призыв

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 17 военных учебных центров (ВУЦ) при вузах. В списке вузов, где будут созданы центры, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ). ВУЦ появились в РФ с 2019 года вместо военных кафедр.

В Минобрнауки отмечают, что центры нужны для проведения военной подготовки, воспитательной работы, военно-профессиональной ориентации молодежи.

В самом ПНИПУ рассказали о создании ВУЦ еще в начале декабря 2023 года. Он должен начать работу с 1 сентября 2024 года. В ВУЦ политеха будут готовить сержантов и солдат запаса в интересах Воздушно-космических сил по трем специальностям. Военное обучение будет проходить параллельно с основным. Выпускники ВУЦ не призываются на военную службу, но могут пойти в армию по контракту. Военный центр в политехе появится на улице Королева, 15, на базе корпуса «А».

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#Пермь#Призыв#Образование#ПНИПУ#Армия#Учеба#Студенты
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