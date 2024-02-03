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В Пермском крае остановили поезд из-за мужчины, который отбивался от демонов

Отбивался от демонов ножом, но ранил себя. В Прикамье экстренно остановили из-за ЧП

3 февраля 2024, 05:40
Фото: fusionbrain.ai

В Пермском крае остановили поезд из-за мужчины, который отбивался от демонов

Странный пассажир сначала говорил с невидимым собеседником, а затем пустил в дело нож.
Сюжет
Ржд

В Пермском крае в поезде Абакан — Москва произошел жуткий инцидент. Нарушителем порядка оказался вахтовик, ехавший из Абакана. Еще до начала событий было видно, что с ним что-то не так, пишет E1.ru со ссылкой на пассажира.

Вахтовик запер проводницу в тамбуре — она просидела там три с половиной часа. Затем мужчина начал подсаживаться к другим людям с ножом и говорить, что его преследуют демоны. Он также беседовал с пустыми полками, призывая невидимого собеседника спуститься и поговорить.

После того, как поезд проехал станцию в Перми, мужчина начал кричать и размахивать ножом, другие пассажиры не пострадали — он попал только по себе. Нарушителя закрыли в туалете, вся его одежда была в крови.

В транспортной полиции пояснили, что поезд экстренно остановили в Пермском крае на станции Григорьевская. Происшествие было зарегистрировано 30 января в 21:15. 39-летнего пассажира госпитализировали.

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#Пермь#Ржд#Поезд#Транспортная полиция
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