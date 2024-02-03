Пермские водители в выходные попадут под массовые проверки ГИБДД

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
В выходные 3 и 4 февраля в Перми сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за дорожным движением в городе. Они будут активно искать пьяных водителей, а также пресекать грубые нарушения правил дорожного движения.
В ГИБДД отмечают, что о пьяных водителях можно сообщать в дежурную часть полка ДПС по номерам: 246-79-00; 261-99-99; 102.
В середине января 2024 года власти Прикамья объявили о введении поощрения для людей, которые будут сообщать о пьяных водителей. Эта мера была введена из-за роста числа аварий с пьяными водителями.