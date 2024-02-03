properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:41

Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

Пермские водители в выходные попадут под массовые проверки ГИБДД

Пермские водители в выходные попадут под массовые проверки ГИБДД

3 февраля 2024, 04:41
Фото: 1MI
Цель подобных рейдов — поиск водителей, которые управляют автомобилями в нетрезвом состоянии.
Сюжет
Дтп

В выходные 3 и 4 февраля в Перми сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за дорожным движением в городе. Они будут активно искать пьяных водителей, а также пресекать грубые нарушения правил дорожного движения.

В ГИБДД отмечают, что о пьяных водителях можно сообщать в дежурную часть полка ДПС по номерам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

В середине января 2024 года власти Прикамья объявили о введении поощрения для людей, которые будут сообщать о пьяных водителей. Эта мера была введена из-за роста числа аварий с пьяными водителями.

Пермякам будут платить за доносы на пьяных водителей
Узнать подробнее
Читайте также:
На трассе Екатеринбург — Пермь произошло ДТП с участием двух большегрузовВ Перми из-за легковушки пожарная машина попала в ДТП и едва не сбила девушкуВ Перми 26 января автомобиль столкнулся с автобусом на трамвайных путях
#Дтп#Пермь#Гибдд#Рейды
Подпишитесь
Михаил Мишустин распорядился создать военный учебный центр в пермском вузе
Сегодня, 06:46
Отбивался от демонов ножом, но ранил себя. В Прикамье экстренно остановили из-за ЧП
Сегодня, 05:40
Что с мальчиком, которого ударили ножом в живот в пермской школе? Отвечает Минздрав
Сегодня, 04:57
Инвестиции, Госуслуги и сим-карты. 7 жителей Прикамья лишились денег из-за мошенников
Сегодня, 05:17
Жизнь без интернета накануне выборов. Или с легкой грустью о местной политике
Вчера, 13:12