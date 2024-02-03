Пермячка не смогла отсудить полмиллиона рублей за гибель ребенка 34 года назад

Суд посчитал, что к правоотношениям, связанным с причинением морального вреда, причиненного 34 года назад, применяются законы, которые действовали в тот момент. Впервые понятие компенсации морального вреда за подобные происшествия было введено в 1991 году — до гибели ребенка женщины, а закон обратной силы не имеет. Решение не вступило в законную силу, его можно обжаловать.