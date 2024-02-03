Пермячка не смогла отсудить полмиллиона рублей за гибель ребенка 34 года назад

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Кудымкарский городской суд отказал в удовлетворении иска местной жительницы, которая потеряла ребенка в ноябре 1989 год. Он умер спустя восемь часов после рождения. Мать получила справку, что причиной гибели младенца стала черепно-мозговая травма.
Суд посчитал, что к правоотношениям, связанным с причинением морального вреда, причиненного 34 года назад, применяются законы, которые действовали в тот момент. Впервые понятие компенсации морального вреда за подобные происшествия было введено в 1991 году — до гибели ребенка женщины, а закон обратной силы не имеет. Решение не вступило в законную силу, его можно обжаловать.
Жительница Кудымкара требовала у ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 500 тыс. рублей.