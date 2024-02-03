properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Пермячка не смогла отсудить полмиллиона рублей за гибель ребенка 34 года назад

Пермячка не смогла отсудить полмиллиона рублей за гибель ребенка 34 года назад

3 февраля 2024, 11:10
Фото: fusionbrain.ai
У женщины еще есть шанс обжаловать решение суда.

Кудымкарский городской суд отказал в удовлетворении иска местной жительницы, которая потеряла ребенка в ноябре 1989 год. Он умер спустя восемь часов после рождения. Мать получила справку, что причиной гибели младенца стала черепно-мозговая травма.

Суд посчитал, что к правоотношениям, связанным с причинением морального вреда, причиненного 34 года назад, применяются законы, которые действовали в тот момент. Впервые понятие компенсации морального вреда за подобные происшествия было введено в 1991 году — до гибели ребенка женщины, а закон обратной силы не имеет. Решение не вступило в законную силу, его можно обжаловать.

Жительница Кудымкара требовала у ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 500 тыс. рублей.

Читайте также:
Суд в Перми ужесточил приговор поставщикам кислорода для пациентов с COVID-19В Москве скончался бывший епископ Пермский и Соликамский ИринархВ Перми скончался 28-летний начальник управления муниципальных закупок
#Медицина в Прикамье#Пермь
Подпишитесь
Березниковский фигурист отказался принимать олимпийскую медаль по почте
Сегодня, 08:24
Прокуратура обжалует приговор подросткам из Чайковского за поджоги трансформаторов
Сегодня, 11:52
Михаил Мишустин распорядился создать военный учебный центр в пермском вузе
Сегодня, 06:46
Откуда берется рак, кто в группе риска и как его найти? Рассказывает пермский ученый
Сегодня, 09:54
Отбивался от демонов ножом. В Прикамье экстренно остановили поезд из-за ЧП
Сегодня, 05:40
Что с мальчиком, которого ударили ножом в живот в пермской школе? Отвечает Минздрав
Сегодня, 04:57