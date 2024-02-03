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Пермяк украл майнинг ферму за 400 тысяч рублей из сарая

Пермяк украл майнинг ферму за 400 тысяч рублей из сарая

3 февраля 2024, 11:30
Фото: pexels.com
Мужчина вернул оборудование хозяину, но он все равно попадет в колонию.

В Ильинском районе осудили пермяка за кражу майнинг фермы. В суде рассказали, что ранее судимый мужчина приехал в гости к родственникам. Он проходил мимо дома потерпевшего, когда услышал громкий шум вентилятора из сарая.

В ночь на 16 июля 2023 года он напился и пошел к сараю. Пермяк перелез через забор, подошел к сараю и вырывал вентиляционные гофры. В проеме он увидел четыре ящика. Преступник залез в сарай через окно и понял, что перед ним находится оборудование для добычи криптовалюты. Подсудимый забрал четыре устройства, спрятав их в заброшенную баню. Использовать технику он не планировал, а хотел продать.

Потерпевший рассказал на суде, что оборудование у него хранилось в ящиках, чтобы заглушить его шум. Ночью 16 июля потерпевшему поступило уведомление на телефон, что машины перестали работать. В тот же день мужчина обратился в полицию. Эксперт оценил похищенное в 390 тыс. рублей.

Во время расследования дела злоумышленник вернул оборудование, однако его все равно отправили в колонию строгого режима на год.

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#Суд#Пермь#Кража#Криптовалюта#Майнинг
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