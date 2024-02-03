Пермяк украл майнинг ферму за 400 тысяч рублей из сарая

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В Ильинском районе осудили пермяка за кражу майнинг фермы. В суде рассказали, что ранее судимый мужчина приехал в гости к родственникам. Он проходил мимо дома потерпевшего, когда услышал громкий шум вентилятора из сарая.
В ночь на 16 июля 2023 года он напился и пошел к сараю. Пермяк перелез через забор, подошел к сараю и вырывал вентиляционные гофры. В проеме он увидел четыре ящика. Преступник залез в сарай через окно и понял, что перед ним находится оборудование для добычи криптовалюты. Подсудимый забрал четыре устройства, спрятав их в заброшенную баню. Использовать технику он не планировал, а хотел продать.
Потерпевший рассказал на суде, что оборудование у него хранилось в ящиках, чтобы заглушить его шум. Ночью 16 июля потерпевшему поступило уведомление на телефон, что машины перестали работать. В тот же день мужчина обратился в полицию. Эксперт оценил похищенное в 390 тыс. рублей.
Во время расследования дела злоумышленник вернул оборудование, однако его все равно отправили в колонию строгого режима на год.