Пермяк украл майнинг ферму за 400 тысяч рублей из сарая

В ночь на 16 июля 2023 года он напился и пошел к сараю. Пермяк перелез через забор, подошел к сараю и вырывал вентиляционные гофры. В проеме он увидел четыре ящика. Преступник залез в сарай через окно и понял, что перед ним находится оборудование для добычи криптовалюты. Подсудимый забрал четыре устройства, спрятав их в заброшенную баню. Использовать технику он не планировал, а хотел продать.