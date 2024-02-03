properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Пермяку вынесли жесткий приговор за аварию, в которой погибли мать и сын

Пермяку вынесли жесткий приговор за аварию, в которой погибли мать и сын

3 февраля 2024, 13:35
Фото: 1MI
Водитель уходил от погони, но попал в ДТП.
Сюжет
Дтп

В Краснокамске осудили 38-летнего пермяка за смертельную аварию с двумя погибшими. По данным суда, в марте 2023 года в районе поселке Оверята сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-21120» без номеров.

Патруль потребовал от водителя остановиться, но он это проигнорировал. Началась погоня. Неожиданно нарушитель развернулся и поехал в сторону Перми, превышая разрешенную скорость. В момент одного из опасных обгонов водитель автомобиль врезался лоб в лоб с «ВАЗ-21140». Молодой водитель последнего автомобиля и его мать погибли на месте.

Сам виновник ДТП тоже пострадал, у него были переломы, мужчину спасали медики в реанимации. На суде пермяк признал вину, согласился возместить материальный и моральный вред родственникам погибших.

Суд приговорил водителя к 10 годам лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать.

Читайте также:
Пермяк взыскал с чиновников компенсацию за ДТП из-за неисправного светофораВ суд передано дело жителя Красновишерска, убившего в ДТП трёх человекВ Пермском крае фура парализовала движение на трассе
#Суд#Дтп#Пермь#Авария
Подпишитесь
Березниковский фигурист отказался принимать олимпийскую медаль по почте
Сегодня, 08:24
Прокуратура обжалует приговор подросткам из Чайковского за поджоги трансформаторов
Сегодня, 11:52
Михаил Мишустин распорядился создать военный учебный центр в пермском вузе
Сегодня, 06:46
Откуда берется рак, кто в группе риска и как его найти? Рассказывает пермский ученый
Сегодня, 09:54
Отбивался от демонов ножом. В Прикамье экстренно остановили поезд из-за ЧП
Сегодня, 05:40
Что с мальчиком, которого ударили ножом в живот в пермской школе? Отвечает Минздрав
Сегодня, 04:57