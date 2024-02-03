Пермяку вынесли жесткий приговор за аварию, в которой погибли мать и сын

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В Краснокамске осудили 38-летнего пермяка за смертельную аварию с двумя погибшими. По данным суда, в марте 2023 года в районе поселке Оверята сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-21120» без номеров.
Патруль потребовал от водителя остановиться, но он это проигнорировал. Началась погоня. Неожиданно нарушитель развернулся и поехал в сторону Перми, превышая разрешенную скорость. В момент одного из опасных обгонов водитель автомобиль врезался лоб в лоб с «ВАЗ-21140». Молодой водитель последнего автомобиля и его мать погибли на месте.
Сам виновник ДТП тоже пострадал, у него были переломы, мужчину спасали медики в реанимации. На суде пермяк признал вину, согласился возместить материальный и моральный вред родственникам погибших.
Суд приговорил водителя к 10 годам лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать.