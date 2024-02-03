Пермяку вынесли жесткий приговор за аварию, в которой погибли мать и сын

Патруль потребовал от водителя остановиться, но он это проигнорировал. Началась погоня. Неожиданно нарушитель развернулся и поехал в сторону Перми, превышая разрешенную скорость. В момент одного из опасных обгонов водитель автомобиль врезался лоб в лоб с «ВАЗ-21140». Молодой водитель последнего автомобиля и его мать погибли на месте.