Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
В Березниках скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Голев, ему было 97 лет. Местные чиновники рассказывают, что на фронт он отправился в возрасте 19 лет — назначили радистом в минометную батарею, которая подавляла огнем противника. В его обязанности входила передача данные о местонахождении огневых точек соперников.
Голев дослужился до звания старшего сержанта, был награжден орденами Отечественной войны II степени, Трудовой Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1947 году перевелся в Москву в дивизию внутренний воск, командиром взвода прослужил семь лет. В 1995 году он вернулся в Березники, 20 лет работал в шахте. После выхода на пенсию работал столяром в шахтно-бытовом комплекса рудника, где работал до 1985 года.
Прощание с березниковцем состоялось утром 3 февраля.