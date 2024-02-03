Получил медаль «За взятие Берлина». В Березниках скончался 97-летний ветеран ВОВ

В 1947 году перевелся в Москву в дивизию внутренний воск, командиром взвода прослужил семь лет. В 1995 году он вернулся в Березники, 20 лет работал в шахте. После выхода на пенсию работал столяром в шахтно-бытовом комплекса рудника, где работал до 1985 года.