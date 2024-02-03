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Published Сегодня, 06:21

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Updated Сегодня, 06:23

Поймал более 20 кг. Рыбак из Пермского края похвастался огромным уловом

Поймал более 20 кг. Рыбак из Пермского края похвастался огромным уловом

3 февраля 2024, 06:21
Фото: vk.com/bandarpk
Для такого весомого количества рыбы пермяку пришлось ехать 15 км по Каме.

Пермяк похвастался огромным уловом рыбы. Ему удалось поймать более 20 кг. Мужчина рассказал в сообществе об этом в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае».

Забираться ради такого большого улова ему пришлось далеко, он ловил рыбу на Каме, но в районе села Кыласово в Ильинском районе. До села добраться можно на легковом автомобиле, но вот дальше только на снегоходе, он ехал около 15 км по реке.

Место, где удалось наловить так много рыбы, выделено зеленымМесто, где удалось наловить так много рыбы, выделено зеленым
Фото: vk.com/bandarpk

Ранее еще один рыбак из Прикамья хвастался уловом. Мужчина выловил восемь судаков, хотя серьезных результатов совершенно не ожидал.

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#Пермь#Рыба#Рыбалка#Зимняя рыбалка
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