Поймал более 20 кг. Рыбак из Пермского края похвастался огромным уловом

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Пермяк похвастался огромным уловом рыбы. Ему удалось поймать более 20 кг. Мужчина рассказал в сообществе об этом в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае».
Забираться ради такого большого улова ему пришлось далеко, он ловил рыбу на Каме, но в районе села Кыласово в Ильинском районе. До села добраться можно на легковом автомобиле, но вот дальше только на снегоходе, он ехал около 15 км по реке.
Ранее еще один рыбак из Прикамья хвастался уловом. Мужчина выловил восемь судаков, хотя серьезных результатов совершенно не ожидал.