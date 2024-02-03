Прокуратура обжалует приговор подросткам из Чайковского за поджоги трансформаторов

Источники Properm.ru ранее сообщали, что поджигатели не было ранее на учете в полиции, характеризовались положительно. Изначально полиция просила прекратить уголовное дело, но прокуратура была против. Однако в итоге дело рассматривалось по относительно мягкой статье — покушение на уничтожение имущества. Им могли предъявить обвинение в террористическом акте.