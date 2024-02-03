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Прокуратура обжалует приговор подросткам из Чайковского за поджоги трансформаторов

Прокуратура обжалует приговор подросткам из Чайковского за поджоги трансформаторов

3 февраля 2024, 11:52
Фото: ideogram.ai
Школьники совершали поджоги не из-за идеологический соображений, а ради денег, которые им пообещал «куратор».

Прокуратура обжаловала приговор двоим 16-летним школьникам, которые организовали поджоги имущества телекомпании «Дикси» и городской администрации. В судебной картотеке сказано, что прокурор подал апелляцию 26 января. Жалоба принята к рассмотрению, дата заседания по ней еще не назначена.

Речь идет о школьниках, причастных к поджогам в Чайковском. Ранее обоих парней приговорили к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы, однако одному из осужденных приговор заменили мерами воспитательного характера. Более мягкое наказание получил парень, который снимал поджоги на видео и отправлял видео некому куратору.

Источники Properm.ru ранее сообщали, что поджигатели не было ранее на учете в полиции, характеризовались положительно. Изначально полиция просила прекратить уголовное дело, но прокуратура была против. Однако в итоге дело рассматривалось по относительно мягкой статье — покушение на уничтожение имущества. Им могли предъявить обвинение в террористическом акте.

Юным поджигателям трансформаторов в Чайковском вынесли приговор
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#Пермь#Теракт#Поджог
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