Прокуратура обжалует приговор подросткам из Чайковского за поджоги трансформаторов

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Прокуратура обжаловала приговор двоим 16-летним школьникам, которые организовали поджоги имущества телекомпании «Дикси» и городской администрации. В судебной картотеке сказано, что прокурор подал апелляцию 26 января. Жалоба принята к рассмотрению, дата заседания по ней еще не назначена.
Речь идет о школьниках, причастных к поджогам в Чайковском. Ранее обоих парней приговорили к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы, однако одному из осужденных приговор заменили мерами воспитательного характера. Более мягкое наказание получил парень, который снимал поджоги на видео и отправлял видео некому куратору.
Источники Properm.ru ранее сообщали, что поджигатели не было ранее на учете в полиции, характеризовались положительно. Изначально полиция просила прекратить уголовное дело, но прокуратура была против. Однако в итоге дело рассматривалось по относительно мягкой статье — покушение на уничтожение имущества. Им могли предъявить обвинение в террористическом акте.