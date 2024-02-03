Стал известен средний размер взятки в Пермском крае. Цифра впечатляет

В Пермском крае в 2023 году было выявлено 410 преступлений коррупционной направленности. Средний размер взятки по итогам 229 случаев взяточничества составил 185 тыс. рублей, сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.