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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Стал известен средний размер взятки в Пермском крае в 2023 году

Стал известен средний размер взятки в Пермском крае. Цифра впечатляет

3 февраля 2024, 10:34
Фото: ideogram.ai

Стал известен средний размер взятки в Пермском крае в 2023 году

Средняя сумма взятки за год увеличилась.

В Пермском крае в 2023 году было выявлено 410 преступлений коррупционной направленности. Средний размер взятки по итогам 229 случаев взяточничества составил 185 тыс. рублей, сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

За взятки приговоры получили два главы поселения, шесть полицейских, судебных пристав, пять сотрудников ФСИН, один чиновник.

Средний размер взятки вырос на 8,3 тыс. рублей, в 2022 году сумма взятки составляла 176,6 тыс. рублей по итогам 267 фактов взяточничества.

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#Пермь#Взятка#Коррупция#Взятки
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