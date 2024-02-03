Суд решил взыскать с почетного гражданина Перми 3,2 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Суд взыскал с почетного гражданина Перми Виктора Пыхтеева 3,2 млрд рублей — в такую сумму оценена субсидиарная ответственность перед банкротом АО «Объединенные газопромышленные технологии „Искра-Авигаз“». Он возглавлял эту компанию с 1994 по 2019 годы, сообщает «РБК-Пермь».
АО производило газоперекачивающие агрегаты «Урал». В 2018 году компанию признали банкротом. В ноябре прошлого года московский арбитражный суд привлек бывшего исполнительного директора к субсидиарной ответственности в 3,2 млрд рублей.
Взыскатель «Искра-Авигаз» заменен на шесть других, которым Пыхтеев причинил убытки. Сейчас Виктору Пыхтееву 85 лет.