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Updated Сегодня, 15:30

Суд решил взыскать с почетного гражданина Перми 3,2 миллиарда рублей

Суд решил взыскать с почетного гражданина Перми 3,2 миллиарда рублей

3 февраля 2024, 15:28
Фото: ideogram.ai
Пыхтеев пытался обжаловать решение, но это не удалось.

Суд взыскал с почетного гражданина Перми Виктора Пыхтеева 3,2 млрд рублей — в такую сумму оценена субсидиарная ответственность перед банкротом АО «Объединенные газопромышленные технологии „Искра-Авигаз“». Он возглавлял эту компанию с 1994 по 2019 годы, сообщает «РБК-Пермь».

АО производило газоперекачивающие агрегаты «Урал». В 2018 году компанию признали банкротом. В ноябре прошлого года московский арбитражный суд привлек бывшего исполнительного директора к субсидиарной ответственности в 3,2 млрд рублей.

Взыскатель «Искра-Авигаз» заменен на шесть других, которым Пыхтеев причинил убытки. Сейчас Виктору Пыхтееву 85 лет.

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#Пермь#Банкротство#Предприятия
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