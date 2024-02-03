Суд решил взыскать с почетного гражданина Перми 3,2 миллиарда рублей

Суд взыскал с почетного гражданина Перми Виктора Пыхтеева 3,2 млрд рублей — в такую сумму оценена субсидиарная ответственность перед банкротом АО «Объединенные газопромышленные технологии „Искра-Авигаз“». Он возглавлял эту компанию с 1994 по 2019 годы, сообщает «РБК-Пермь».