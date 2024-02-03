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Суд вернул в прокуратуру дело экс-депутата, оставившего без квартир сирот в Прикамье

Суд вернул в прокуратуру дело экс-депутата, оставившего без квартир сирот в Прикамье

3 февраля 2024, 07:09
Фото: properm.ru
Гособвинение выступало против этого решения.

Судья Добрянского районного суда вернула уголовное дело о строительстве дома для детей-сирот в прокуратуру, об этом просили защитники подсудимых. Они посчитали, что во время предварительного следствия были допущены существенные нарушения. 

Гособвинение просила отказать это ходатайство, но суд встал на сторону подсудимых. Судья посчитала, что выявленные нарушения препятствуют рассмотрению дела по существу. По данным картотеки суда, дело было возвращено в прокуратуру решением от 1 февраля. Оно пока не вступило в силу.

Речь идет об уголовном деле, в которым фигурантами выступают три человека:

  • бывший депутат ЗС Пермского края Виктор Плюснин;
  • его сын Егор Плюснин;
  • сын экс-депутата пермской Гордумы Игоря Рогожникова  Юрий Рогожников.

По данным Гособвинения, обвиняемые вместо возведения нового здания реконструировали старое здание больницы, которое стояло более 20 лет. Затем 250 квартир ненадлежащего качества были проданы властям Добрянки для передачи сиротам. От действий обвиняемых бюджет потерял более 300 млн рублей.

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#Пермь#Сироты#Дети-сироты#Виктор Плюснин#Плюснин
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