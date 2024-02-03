Суд вернул в прокуратуру дело экс-депутата, оставившего без квартир сирот в Прикамье

Гособвинение просила отказать это ходатайство, но суд встал на сторону подсудимых. Судья посчитала, что выявленные нарушения препятствуют рассмотрению дела по существу. По данным картотеки суда, дело было возвращено в прокуратуру решением от 1 февраля. Оно пока не вступило в силу.