Суд вернул в прокуратуру дело экс-депутата, оставившего без квартир сирот в Прикамье

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Судья Добрянского районного суда вернула уголовное дело о строительстве дома для детей-сирот в прокуратуру, об этом просили защитники подсудимых. Они посчитали, что во время предварительного следствия были допущены существенные нарушения.
Гособвинение просила отказать это ходатайство, но суд встал на сторону подсудимых. Судья посчитала, что выявленные нарушения препятствуют рассмотрению дела по существу. По данным картотеки суда, дело было возвращено в прокуратуру решением от 1 февраля. Оно пока не вступило в силу.
Речь идет об уголовном деле, в которым фигурантами выступают три человека:
По данным Гособвинения, обвиняемые вместо возведения нового здания реконструировали старое здание больницы, которое стояло более 20 лет. Затем 250 квартир ненадлежащего качества были проданы властям Добрянки для передачи сиротам. От действий обвиняемых бюджет потерял более 300 млн рублей.